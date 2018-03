Auxerre, France

Un auxerrois dont beaucoup ignore l'histoire

Parmi les auxerrois célèbres, les premiers noms qui viennent à l’esprit sont souvent Paul Bert ou Cadet Roussel. Le nom de Joseph Fourier arrive souvent loin derrière. Pourtant ce physicien et mathématicien de renom est né le 21 mars 1768 dans une maison à pans de bois, à Auxerre, dans une rue appelée à l'époque rue de la parcheminerie. Cette rue, située entre la place des Cordeliers et celle de la cathédrale, rebaptisée aujourd'hui Rue Fourier.

Joseph est le deuxième enfant d'une fratrie de quinze, orphelin à 10 ans, il est placé à l'école militaire d'Auxerre. Brillant, il s'intéresse très tôt aux mathématiques. A 25 ans, il intègre la première promotion de l'Ecole Normale Supérieure et se lance dans la recherche mathématique.

Après un passage en Egypte aux cotés de Napoléon, Joseph Fourier revient en France et se consacre à sa passion : les sciences.

Il travaille notamment sur la propagation de la chaleur dans les corps solides et trouve une méthode pour la résoudre appelée depuis l'analyse de Fourier. En 1812, il est primé par l’Institut des Sciences pour ses travaux, et intègre l’Académie des Sciences cinq ans plus tard. Il entre également à l’Académie Française en 1827 et meurt à Paris en 1830 à l’âge de 62 ans.

Les grandes découvertes scientifiques de Joseph Fourier

L’analyse Fourier mais aussi ce qu'on appelle en mathématiques la décomposition en séries de Fourier qui permet de décrire une fonction comme une somme infinie de cosinus et sinus. Je ne sais pas vous, mais moi cela ne me parle pas du tout du tout.

Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que ces travaux servent encore aujourd'hui. On les retrouve dans l’imagerie médicale, le numérique et même l'intelligence artificielle.

Pourquoi Joseph Fourier est- il si peu connu

Il est vrai que ses travaux ont été un peu sous-estimés en France, mais ne vous y trompez pas : L’auxerrois à sa place parmi les plus grands scientifiques mondiaux selon Tadeusz Silwa, chercheur en mathématiques et président de la société Fourier : Stephen Hawking qui vient de mourir avait écrit un livre intitulé « Et Dieu créa les nombres ». Et dans ce livre il parle de dix-sept mathématiciens qui ont marqué cette science depuis l’Antiquité et Joseph Fourier est dans ce livre. On a aussi sur la couverture du Sciences et Avenir de juin 2014, les dix-sept équations qui ont révolutionnées le monde. Il y a dix noms sur la page de couverture: Einstein, Newton, Fourier etc…donc ce n’est pas du tout un second couteau ».

Cet anniversaire est l’occasion d'honorer la mémoire du célèbre mathématicien

Un parcours touristique dans Auxerre et une exposition au musée d’histoire naturelle autour de la personnalité de Fourier sont inaugurés ce 21 mars.

Et puis la société Joseph Fourier travaille pour que le scientifique ait de nouveau une statue de lui à Auxerre. La première, en bronze, située place du maréchal Leclerc a en effet été fondue par les allemands en 1942.

Enfin, malgré ses découvertes, aucune rue de Paris ne porte le nom du scientifique auxerrois. Des démarches sont en cours pour réparer cette injustice et que des plaques soient aussi apposées sur les maisons dans lesquelles le mathématicien a vécu à Paris. Cette initiative a le soutien de nombreuses personnalités scientifiques comme le député mathématicien Cédric Villani, le président de la Société Mathématiques de France ou encore celui de l'Académie des Sciences.