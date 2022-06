Qui sera le nouveau Thomas Pesquet ? L'Agence spatiale européenne reçoit un nombre record de candidatures

Thomas Pesquet, en plus d'être un astronaute reconnu est un très bon communicant, on l'a vu sur ses réseaux sociaux où il poste photos et vidéos quotidiennement pendant ses missions. Forcément ça éveille des vocations : L'Agence spatiale européenne (ESA) a reçu un nombre record de dossiers de candidature pour recruter de futurs astronautes : 22.500, dont celui de Fabien.

Il travaille au CNES (Centre national d'études spatiales) à Toulouse, sur les satellites, et il le reconnait, le travail et la médiatisation de Thomas Pesquet l'ont, en partie, encouragé à se lancer. "J'ai eu l'occasion de le voir au travail, raconte-t-il, il était venu faire une présentation. J'ai trouvé très intéressant ce qu'il avait à dire. Je le suis sur les réseaux, sur Instagram. Le fait qu'il soit français, ça a vraiment médiatisé la chose et je crois que c'est ça qui m'a fait sauter le pas."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

ESA recherche astronautes-héros

Le recrutement a commencé il y a un an, ils sont maintenant moins de 400 encore en lice. Un long processus, parce que la mission qui les attend est de taille, comme l'explique Didier Schmitt, responsable de la stratégie pour l'exploration habitée et robotique de l'espace à l'Agence spatiale européenne (ESA).

"Ces astronautes là, dans la prochaine décennie vont aller sur la lune ! On veut vraiment des gens qui ont l'étoffe des héros, explique-t-il. Ils vont avoir des challenges beaucoup plus importants que d'aller dans la station et de revenir, ce que l'on sait faire maintenant depuis plus de 20 ans. La lune est quand même à 400.000 km d'ici !"

Les candidats passent en ce moment la sélection médicale, il restera aux finalistes deux entretiens. À la fin, seuls quatre ou six astronautes seront engagés.

Thomas Pesquet à la Cité de l'espace

Thomas Pesquet est à Toulouse, il donnera une conférence à la Cité de l'Espace, ce vendredi. Un retour aux racines pour l'astronaute star qui a fait ses études d'ingénieur dans la ville rose : à l'ISAE-Supaéro. Il reviendra sur les moments forts de sa deuxième mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Il répondra aux questions, l'échange est ouvert au public, mais sur inscription obligatoire. La conférence est déjà complète. Si vous avez votre place, le rendez-vous est donné de 16h30 à 19h. Il y aura beaucoup de monde, donc la Cité de l'espace recommande d'arriver dès 15h.