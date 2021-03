Qui sont les médiateurs Covid, chargés du dépistage à Pierrelatte ?

Une campagne de dépistage covid démarre ce vendredi à Pierrelatte, dans la Drôme. Elle durera deux jours. Les personnes en charge des tests sont des "médiateurs Covid". On vous explique qui ils sont.

Les médiateurs Covid sont en charge de la campagne de dépistage qui va durer deux jours à Pierrelatte, dans la Drôme, à compter de ce vendredi. Mais qui sont ces médiateurs ? Essentiellement des gens en recherche d'emploi, des bénévoles recrutés par la Croix Rouge et formés à réaliser des tests. Ils sont embauchés pour un CDD de 3 mois, reconductible en fonction des besoins liés à la crise sanitaire, et payés au SMIC. Les premiers médiateurs de la Drôme ont commencé leur mission le 1er mars et ont déjà exercé lors de campagnes de tests à Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Jean-en-Royans ou encore Saint-Vallier.

Une partie de l'équipe des médiateurs covid de la Drôme © Radio France - Croix Rouge

Caroline Schreiter est la coordinatrice des 7 médiateurs de la Drôme. Elle-même était assistante de direction dans une industrie pharmaceutique et bénévole à la Croix Rouge. C'est comme ça qu'elle est devenue coordinatrice des médiateurs et son équipe est très éclectique : "J'ai des anciens étudiants qui sont plutôt à la recherche d'un emploi maintenant, des anciens professionnels de santé, des gens qui sont en reconversion professionnelle, donc j'ai un peu de tout. On n'est pas obligé d'être professionnel de santé, tout le monde est apte à faire ce rôle de médiateur Covid."

Des missions diverses

Il faut quand même suivre une formation en ligne puis une formation pratique à l'hôpital de Valence. Les médiateurs apprennent à réaliser les tests. Leurs missions sont nombreuses, comme le rappelle Michel Faure, vice-président de la Croix rouge dans la Drôme : "Ils accueillent, testent, informent bien sûr et puis ils sensibilisent aux mesures d'isolement, de quarantaine. On a aussi mis en place un système de conciergerie qui consiste à être à disposition des personnes qui se retrouveraient en confinement sanitaire chez elles, pour faire leur courses, leur apporter un soutien psy si besoin ou une orientation en surveillance médicale."

Les médiateurs sont toujours accompagnés d'un personnel de santé, lors des campagnes de tests : une infirmière sera présente à Pierrelatte. Pour renforcer les effectifs, 4 nouveaux médiateurs rejoindront l'équipe drômoise la semaine prochaine. La croix rouge recherche d'ailleurs toujours une infirmière pour accompagner l'équipe.

Le centre de test de Pierrelatte dans la salle des fêtes de la commune est ouvert vendredi et samedi de 8h30 à 17h sans rendez-vous.