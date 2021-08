Qui sont les patients Covid pris en charge au CHRU de Nancy ?

Une question alors que le gouvernement et la communauté médiale rappelle inlassablement que la vaccination contre le Covid est l'unique chance de se protéger : qui sont les patients hospitalisés pour Covid en ce moment au CHRU de Nancy ? Quels sont les profils de ces malades atteints par le variant Delta majoritairement et qui nécessitent une prise en charge lourde ?

à lire aussi Pass sanitaire : Des stands de dépistage rapides déployés dans les gares de Metz et Nancy

Des patients pas vaccinés

Ce jeudi 12 août, selon la cheffe du service maladies infectieuses du CHRU de Nancy, Docteur Sibylle Bevilacqua, il y avait à la mi-journée 22 malades hospitalisés pour Covid au CHRU, 8 en services de médecine et 14 en soins continus et en réanimation :

"Nous avons toutes sortes de patients mais 95% ne sont pas vaccinés, c'est le point commun. Cela va de patients de 30 ans à quelques patients de 80 ans avec une moyenne qui tourne autour de 50 et 60 ans. Les plus jeunes ont parfois quelques profils de comorbidités avec un peu d'obésité, de l'hypertension. Néanmoins, le point commun est qu'ils ne sont pas vaccinés [...] Tout le monde doit se sentir concerné et c'est un peu une roulette russe quant à savoir si vous allez faire une forme sérieuse ou pas."

"Ca me désespère un peu"

Des malades pris en charge qui occupent des lits précieux selon Sibylle Bevilacqua et dont l'hospitalisation aurait été évitée s'ils avaient été vaccinés. Une situation difficile à supporter après un an et demi de crise sanitaire :

"Ca me désespère un peu. Sur le service de maladies infectieuses, on a une douzaine de lits mobilisés pour ces patients et ce sont douze lits qui ne servent pas à d'autres patients qui en auraient besoin. On n'a pas assez de lits compte tenu du problème de personnels. On a des patients pourraient ne pas être dans nos lits."

Sibylle Bevilacqua qui explique ne plus supporter les débats autour de la vaccination alors que le virus continue de tuer et qu'il existe un vaccin, accessible et gratuit en France :

"Il faut qu'on arrête avec ces polémiques. Ce vaccin est efficace, a peu d'effets secondaires, permet de lutter contre une maladie potentiellement mortelle. Je ne comprends pourquoi on continue de polémiquer et de discuter. C'est un geste pour soi, pour les autres et pour la société".