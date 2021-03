Qui sont vos "héros" de la crise covid-19 ?

Après un an de crise sanitaire, France Bleu Gard propose ce mercredi une journée spéciale à l'antenne et sur les réseaux sociaux. Qui sont vos "héros" de cette crise sanitaire ? Quelles seront vos priorités quand nous retrouverons une vie "normale" ? Appelez nous ce mercredi au 04 66 21 36 37.

Depuis un an, la pandémie de covid-19 a radicalement bouleversé nos vies. Ce mercredi, et tout au long de la journée, France Bleu Gard Lozère vous propose de revenir sur ces douze derniers mois : « 2020 - 2021 : 12 mois avec le coronavirus qui ont changé nos vies". Il y a tout juste un an, le 17 mars 2020, le premier confinement débutait en France. Les supermarchés avaient été dévalisés et très vite, chaque soir aux fenêtres et eux balcons, les français applaudissaient toutes celles et tous ceux qui étaient en première ligne : soignants, éboueurs etc.

Ce mercredi, dès 6h du matin, FB Gard Lozère ouvre une grande rétrospective et fait le point, un an après. Soignants, agents de nettoyage, restaurateurs, directeurs de campings, caissières, nous serons à leurs côtés. Et vous découvrirez une série de portraits : leur quotidien, leur vie depuis un an, depuis ce brusque changement de vie jusqu'à aujourd'hui.

A partir de 6h, Saïd Makhloufi sera en direct, en fil rouge, au sein de l'Hyper U de Mende. De la mise en rayons, à l'ouverture du magasin, nous suivrons le quotidien de celles et ceux qui sont en "première ligne".

A 7h50, Philippe Berta, député Modem du Gard et généticien, sera notre grand témoin (jusqu'à 8h30) Avec lui, nous décrypterons cette année historique, la gestion de la pandémie, la vaccination, et les leçons à tirer de cette crise sanitaire.

Après le journal de 8h, dans la ligne ouverte de France Bleu Gard Lozère au 04 66 21 36 37, appelez-nous : Qui sont vos "héros" de cette crise sanitaire ? Quelles seront vos priorités quand nous retrouverons une vie "normale" ?

A 9h, France Bleu Gard Lozère sera entre la scène nationale du Cratère à Alès, et la Comédie de Nîmes qui propose des soirées théâtre en streaming.

La Comédie de Nîmes a ouvert en novembre 2019 rue de Saint Gilles

Dans la foulée, avec les experts, France Bleu Gard Lozère fait un nouveau point sur les questions de vaccination dans les pharmacies.

Et d'autres rendez-vous, encore, toute la journée, jusqu'à L'Happy Hour avec le chanteur Riccoune et Sébastien Arnaud, le directeur du Pont du Gard.

