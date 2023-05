« Qui va nous prendre en charge ? » : à Rougemont-le-Château, la maison de santé cherche toujours un médecin

Dans quelques semaines, le Dr Meyniel sera bientôt la seule à consulter en tant que médecin à la maison de santé de Rougemont-le-Château après le départ de son confrère prévu pour début juillet. Pourtant, deux praticiens n'étaient déjà pas de trop dans ce secteur : « On a à peu près 1800 patients chacun, ce sont de grosses patientèles » commente Francoise Meyniel, qui anticipe d'en reprendre jusqu'à 400 ou 500.

Malgré toutes les initiatives lancées pour trouver un remplaçant, les efforts sont pour l'instant restés vains. La praticienne doit faire le tri parmi les demandes et devra adapter son organisation pour absorber la charge de travail supplémentaire : « Je vais espacer les renouvellements de mes patients, même si on est déjà à 3 mois, on va passer à 6 mois pour certains. Il y aura du délai, les gens devront 'y prendre à l'avance » commente-t-elle, obligée de refuser certains patients.

Le secrétariat médical de la maison de santé doit gérer une forte affluence de demande avec le futur départ en retraite d'un des deux médecins. © Radio France - Natacha Kadur

« On est en train de se désertifier »

Si les habitants savent se montrer compréhensifs , ils n'en sont pas moins inquiets : « Qui va nous prendre en charge ? C'est la question principale. Ou va-t-on aller quand il y a une crise ? Aux urgences ? Avec les problématiques que l'on connait actuellement dans les urgences ? » s'interroge Yvonne, une patiente.

Cette dernière a du mal à comprendre pourquoi de jeunes médecins ne souhaitent pas s'installer dans cette commune de 1500 habitants au cadre de vie agréable et qui compte plusieurs services de proximité : « On est en train de se désertifier ! » s'inquiète-t-elle. Plus globalement, c'est tout un bassin de vie qui est fragilisé : « Quand j'ai démarré, on disait qu'il fallait 1 médecin pour 1000 habitants. En plus de Rougemont, il y a tous les villages autour. Le Territoire de Belfort est très dense. Il faudrait ici 2 voire 3 médecins » explique le Dr Meyniel.

Sandrine, pharmacienne de la maison de santé, est en première ligne face à ces angoisses « Ce qui ressort c'est que beaucoup me demandent pourquoi nous les pharmacies sommes présentes un peu partout, et les médecins non. C'est parce qu'il n'y a pas de loi qui impose l'installation des médecins. Des patients ne comprennent pas ce déséquilibre dans le système de santé. »