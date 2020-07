Quiberon : 10% des clients de L'Hacienda testés étaient positifs au coronavirus

Après la confirmation d'un cas de Covid-19 chez un saisonnier résidant à Quiberon, 126 personnes ont été identifiées comme étant des cas-contact. Elles ont été invitées à se confiner chez elles et à se faire tester. Les investigations autour des cas positifs ne sont pas terminées, mais une grande majorité de ces personnes ont quitté le Morbihan pour rejoindre leur lieu de résidence.

10% de cas positifs lors du dépistage ciblé des clients du bar L'Hacienda

A Quiberon, un drive a été installé dès le samedi 25 juillet pour effectuer des dépistages. Lors de la campagne menée auprès des clients de L'Hacienda, le bar fréquenté par le saisonnier, 10% des dépistages se sont révélés positifs. "Ce qui a permis de détecter et isoler très rapidement un bon nombre de personnes porteurs et vecteurs du virus", précise dans son communiqué la Préfecture du Morbihan. L'Hacienda a été fermée depuis, par arrêté préfectoral.

Les tests effectués ensuite auprès d'un public plus large ont traduit un taux de positivité en diminution régulière. Dimanche et lundi, 2% de la population testée était positive, et mardi, seulement, 0.2%. Pour l'ensemble des 250 personnes testées mercredi, les résultats étaient négatifs.