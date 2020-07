Quiberon : beaucoup de monde au centre de dépistage Covid-19

Il y avait une longue file d'attente ce lundi 27 juillet, devant le centre dédié au dépistage du Covid-19, installé, rue de Verdun à Quiberon. Après la confirmation d'une cinquantaine de cas positif dans la commune morbihanaise, le préfet du Morbihan avait incité toute la population à aller se faire dépister.

Tout le monde n'a pas pu être dépisté dès aujourd'hui

Dès l'ouverture à 14h30, de ce centre-drive, plusieurs centaines de personnes se sont présentées devant les grilles. Des barrières ont été installées pour gérer le flux. Certaines personnes ont dû rebrousser chemin, car il n'y avait pas assez de tests pour effectuer tous les dépistages. Le centre dispose d'une capacité de 250 à 300 tests par jour. Il est ouvert de 14h30 à 17h45. Il est possible de s'y faire dépister sans prescription médicale. Il est également possible de se rendre en laboratoire muni d'une prescription de son médecin.

Parmi les nombreuses personnes venues dès ce lundi, il y avait des groupes d'adolescents âgés de 15-16 ans "on on ne va plus faire la fête de la semaine" explique l'un d'entre eux "on se rend compte qu'on n'a pas bien respecter les gestes barrière". Ce dimanche 26 juillet, un arrêté a été signé afin de fermer les plages entre 21h et 7h du matin pour éviter les rassemblements festifs. Vendredi soir, un bar a été fermé pour deux mois. Plus d'une cinquantaine de cas de coronavirus sont désormais confirmés au sein de la commune.