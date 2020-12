Quimper : beaucoup de monde pour se faire tester avant les fêtes

Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous faire dépister avant de retrouver vos proches pour les fêtes de Noël. Ce jeudi, 150 personnes se sont fait tester au centre de dépistage Covid de Quimper. Le laboratoire peut y effectuer 400 prélèvements par jour.

Une dizaine de personnes patientaient ce jeudi midi devant le centre de dépistage de Quimper pour se faire tester et être sûr de ne pas avoir le Covid. La plupart n'avaient aucun symptômes, mais voulaient s'assurer de ne pas être contaminé pour pouvoir retrouver sereinement leurs proches. "Je n'ai aucun signe mais comme je vais retrouver ma famille, on s'est dit qu'on allait tous se faire tester avant de se retrouver samedi", explique Patrick, venu se faire tester avec sa femme et son fils. Si les résultats sont négatifs, il sera rassuré, "et mes proches aussi, surtout", et il pourra les rejoindre ce samedi.

Salma a attrapé le rhume de son fils, et à part le nez qui coule, elle n'a aucun symptôme, "ni fièvre ni toux", mais son beau-père vient passer quelques jours chez elle et son compagnon, et elle ne veut prendre aucun risque. "Si le résultat est positif, eh bien on restera chez nous et on suivra le protocole". Comme tous ceux croisés devant le centre de dépistage.