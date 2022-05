Quimper : un bras de fer entre les maîtres-nageurs et la collectivité

Voici six semaines que les jeunes quimpérois ne mettent plus les pieds à l'eau. Les 10 maitres-nageurs titulaires qui travaillent sur les deux piscines de la commune sont en grève. Leur revendication est claire et nette : ils veulent que leur exposition quotidienne au chlore soit reconnue dans la liste des pénibilités de leur travail. De son côté la collectivité QBO, quimper bretagne occidentale, estime que cette exposition ne présente pas de risques.

Des seuils de chlore excessivement bas

Pas de risque car les eaux des piscines de quimper, sont 6 fois moins chargées en chlore que le seuil légal national. Gaëlle Lozachmeur est la directrice générale adjointe aux solidarités et aux relations citoyennes à QBO : "Le seuil maximum est de 0,6 milligrammes par litre d'eau. Nous avons fait des investissements lourds pour installer un système de déchloramination. Aujourd'hui on est à une exposition de 0,1 milligramme par litre."

L'eau est analysé deux fois par semestre. Les agents aussi ont été testés, détaille Vincent Nicol. C'est le directeur des sports de QBO : "En 2019 on a fait des observations des voies respiratoires des agents et elles ont démontré qu'il n'y avait aucun signe évocateur d'une contamination aux chloramines pour le moment."

On ne négocie pas avec la santé

Du côté du grand bassin, Jean-Rieul Brusq ne dispense plus de cours depuis le 14 mars "On ne négocie pas, quelque part, avec la santé. Les 10 maîtres-nageurs sont mobilisés pour cette grève". Il est maitre nageur depuis 24 ans et le paragraphe du registre de la piscine sur la santé, il passe devant tous les jours : "Irritation des yeux, allergies, problèmes respiratoires.. Tous ces symptômes sont provoqués par les chloramines. C'est bien acté que l'on est quand même dans un milieu agressif, particulier."

Le quimpérois pense également aux générations futures : "Moi je suis en fin de parcours, mais les jeunes qui font attention à leur santé ne veulent plus laisser passer ça."

Rassurer les citoyens

La collectivité craint que ce mouvement ne créer une défiance chez les usagers. Vincent Nicol : "Le risque de ce mouvement de grève c'est de casser la confiance dans les équipements publics. Or ce sont ceux qui sont le plus regardés, surveillés et contrôlés" et Gaëlle Lozachmeur de compléter : "Ce serait reconnaitre une exposition à un risque qui n'existe pas selon nous, puisque nous respectons les normes fixées par la loi."

Jean-Rieul Brusq précise quant à lui que cette grève "ne [leur] fait pas plaisir évidemment". Et il détaille : "Nous avons déjà des pénibilités qui sont reconnues comme le bruit, les horaires décalées ou le travail les jours fériés. Mais ce ne sont pas des problèmes de santé. Ici on parle d'humain. On ne veut pas entrer en conflit ou jeter la pierre sur qui que ce soit, personne n'est en tort. Mais simplement, on souhaite ajouter les chloramines à cette liste." Une liste de critères, de sujétions, de pénibilité dont il pourra d'ailleurs être question lors d'une future réforme des retraites.

Depuis le début de la semaine, lundi 2 mai, le mouvement de grève s'est étendu au scolaire. 400 élèves de primaire sont concernés. Les maitres nageurs ne ferment pas l'idée de l'étendre aux collèges et aux lycées s'ils ne sont pas entendus. Une réunion est prévue le jeudi 5 mai. La collectivité elle prévoit des compensations pour les familles touchées par cette grève.