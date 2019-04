Le pâtissier-chocolatier quimpérois Georges Larnicol a le don dans le sang

Suite à deux opérations du cœur, le patron des pâtisseries Larnicol a reçu des transfusions sanguines qui lui ont sauvé la vie. A l'occasion d'une grande collecte organisée les 11 et 12 avril à Quimper, Georges Larnicol rappelle l'importance du don du sang.

Quimper, France

A Quimper, on connaît bien le sourire communicatif et les fines lunettes de Georges Larnicol. A le voir s'activer en boutique, on a du mal à imaginer que le pâtissier est né avec une insuffisance cardiaque.

Des dons qui sauvent des vies

Celle-ci lui a valu deux opérations chirurgicales, suivies de transfusions sanguines. "Sans ces dons de sang, je ne serais peut-être pas en vie aujourd'hui", rappelle le pétillant sexagénaire. Depuis, il ne se passe pas une semaine sans que Georges Larnicol ne pense à ces inconnus qui lui ont "donné le droit de vivre".

"Ces vingt-cinq années que j'ai eues, il n'y a pas une semaine où je ne me dis pas que si je suis là, c'est grâce à d'autres. Et merci, merci, cent mille fois !"

Geroges Larnicol est partenaire de l'opération "Mon sang pour els autres", organisée par le Rotary club et l'Etablissement français du sang.

"Ça n'arrive pas qu'aux autres"

A cause de ses problèmes de santé, le pâtissier ne peut pas donner son sang. "Mais je vois que pour ma fille, mes neveux, c'est un acte normal !" se réjouit-il. "Ils savent très bien que quelqu'un dans leur famille peut en avoir besoin".

Maladies, accidents de la route... Chaque année, 500 000 personnes bénéficient d'une transfusion sanguine. "Ça n'arrive pas qu'aux autres", insiste Georges Larnicol.

"Mon sang pour les autres"

Bien placé pour le savoir, il est partenaire de l'opération "Mon sang pour les autres" les 11 et 12 avril à l'Hôtel de ville de Quimper. Organisée par le Rotary Quimper-Odet et l'Etablissement français du sang, cette grande collecte a permis l'année dernière de recueillir plus de 260 dons.