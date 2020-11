Quimper : les petites pharmacies peinent à organiser des dépistages antigéniques

Les tests antigéniques, détectant rapidement le coronavirus, font florès dans les pharmacies. Mais pour les petites officines, les dépistages sont difficiles à organiser et demandent des moyens qui parfois les dépassent.

L'arrivée des tests antigéniques dans les pharmacies a suscité un large engouement. Si la demande est là, toutes les officines ne peuvent se permettre de réaliser ces dépistages au coronavirus. En effet, la mise en place de ces tests demandent des moyens, humains et financiers, que seules les grandes pharmacies peuvent se permettre. Guillaume Baudet, pharmacien à Quimper et secrétaire de la CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé) du pays de Cornouaille, pointe du doigts des incohérences de la mise en place des tests antigéniques dans les petites pharmacies. "Pour faire ces tests il faut des locaux spécifiques. C'est antinomique de faire venir des gens fragiles qui viennent se faire vacciner contre la grippe et en même temps des gens qui ont potentiellement la Covid, pour les dépister."

La fiabilité de ces tests est mise en cause

La méthode de dépistage PCR reste la plus fiable. "Le problème des tests antigéniques c'est la sensibilité. Si on vous donne un résultat négatif il y a une chance que ce soit des faux négatifs. Mais ce critère varie selon les tests. C'est pour cela qu'il est utilisé sur les personnes qui ne sont pas suspectées d'avoir la Covid", explique Guillaume Baudet. Pour l’instant, seuls les tests PCR sont utilisés sur les cas contacts, mais cela pourrait varier dans les prochains jours.