Quimper : une centaine d'agents hospitaliers testés positifs à la Covid à l'hôpital en quelques semaines

Depuis un mois et demi, une centaine d'agents du Centre hospitalier de Quimper et Concarneau ont été testés positifs au Covid. L'hôpital a dû reporter des congés pour permettre de continuer à soigner les patients. Et les gestes et les mesures barrières sont pourtant scrupuleusement respectés, assure Karine Goanec, secrétaire générale de la CGT du CHIC. "Est-ce parce que les opérations ont été maintenues et cela a permis plus d'entrées" au coronavirus ? "L'hôpital continue de vivre, explique Karine Goanec. Il n'y a pas de test systématique fait à l'arrivée" des patients. "On ne peut pas anticiper toutes les contaminations : les entrées sont diverses." Certains clusters ont disparu, assure la secrétaire générale de la CGT du CHIC. "C'est rassurant, on avance."

Dépister, isoler

Mais la situation de l'hôpital de Quimper n'est, "hélas", pas unique. "Bizarrement, on voit sur le territoire français une augmentation des clusters dans les établissements." Aucun cas n'a été détecté dans les Ehpad du CHIC, assure toutefois Karine Goanec. Une des réponses annoncées par la direction de l'hôpital, en attendant le vaccin, c'est une campagne de dépistage massive, les 6, 7 et 8 janvier. Tous les personnels pourront se faire tester. Aujourd'hui, les personnels soignants sont testés tous les sept jours. La solution, "c'est le dépistage, l'isolement, pour permettre aux services publics de continuer à fonctionner avec les agents négatifs".