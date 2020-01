Une dizaine de patients toujours placés en quarantaine à l'hôpital de Semur-en-Auxois

Quinze patients admis à l'hôpital de Semur-en-Auxois en fin d'année 2019 ont été placés en quarantaine. Ils ont été contrôlés positif à une bactérie hautement résistante. Pour éviter une éventuelle propagation, deux services (chirurgie viscérale et médecine) ont été momentanément fermés.

C'est une première dans l'établissement. Deux services (chirurgie viscérale et médecine) ont été fermés par mesure de précaution après la découverte d'un germe hautement résistant sur un patient. Cet homme âgé de 85 ans a été admis à l'hôpital de Semur-en-Auxois mi-décembre avant d'être transféré au CHU de Dijon. C'est là que les médecins ont découvert qu'il était porteur de la bactérie dite "émergente".

14 cas constatés en Bourgogne-Franche-Comté en 2019

Après des contrôles pratiqués sur une cinquantaine de patients ayant transité dans le service de chirurgie viscérale aux mêmes dates, une quinzaine de personnes en majorité des personnes fragiles et âgées ont montré un résultat positif à la bactérie. C'est la raison pour laquelle, les médecins de l'hôpital de Semur-en-Auxois ont décidé de placer ces personnes en quarantaine pour éviter une propagation plus importante et aussi qu'elles ne tombent malades.

Une bactérie inoffensive pour les porteurs sains

L'hôpital de Semur-en-Auxois se veut rassurant. "Ce genre de bactéries résistantes aux antibiotiques, on en trouve dans beaucoup d'hôpitaux. En 2019, 14 cas de contamination par bactérie hautement résistante ont été détectés en _Bourgogne-Franche-Comté_. Par mesure de précaution nous avons décidé de fermer les deux services concernés."

Ce dimanche soir, le service de chirurgie viscérale sera rouvert. Et les patients placés depuis une dizaine de jours en quarantaine devraient progressivement rentrer chez eux.