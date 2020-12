Quipment, cette entreprise nancéienne qui participe aux essais de vaccins contre le Covid

Focus sur une entreprise nancéienne qui participe d'une manière à l'élaboration des vaccins contre le Covid dont certains sont attendus en France fin décembre, début janvier. Cette entreprise, c'est Quipment, fondée en 2010 et installée à Nancy. Une société qui fournit du matériel aux hôpitaux pour réaliser des essais cliniques dans 110 pays dans le monde. Une entreprise passée en deux ans de 35 à 75 salariés environ en Lorraine, aux Etats-Unis et au Japon.

"Encore plus vite que vite"

Impossible de dire à quelles études cliniques Quipment contribue, devoir de confidentialité oblige. Mais il a fallu envoyer des palettes et des palettes de thermomètres, d'oxymètres, d'équipements de protection, de seringues, avec une exigence extrême, comme l'explique le directeur commercial Valère Horath :

"Les standards de qualité sont très élevés en temps normal mais avec la crise du Covid, en plus de tout cela, on a eu une exigence de réactivité et de rapidité qui étaient à peu près inconnues. D'habitude, on nous demande de travailler très très très très bien et très vite. Là, c'était encore plus vite que vite."

Jongler avec les ruptures de stocks

D'autant plus difficiles que certains produits étaient en rupture de stock ou réservés par des Etats. Beaucoup de travail pour les 75 salariés de l'entreprise même si Quipment, en croissance ces dernières années, n'a pas eu à recruter spécifiquement pour cette période :

"La plupart des essais cliniques, hors Covid, se sont un peu mis en pause parce que les patients ne pouvaient plus aller dans les hôpitaux pour suivre leurs protocoles d'essai. Donc ça a mis une partie de notre activité en pause. Par contre les nombreux essais cliniques Covid compensent cette pause dans l'activité."

Aujourd'hui, l'activité de Quipment est même un peu supérieure à la normale. Une société pas peu fière de participer modestement à de nombreuses avancées médicales.