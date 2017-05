QUIZ - Combien de sucres se cachent dans vos aliments ?

A l'occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre l'Obésité, France Bleu fait le point sur les sucres. Quels sucres éviter ? Où les trouve-t-on le plus ? Comment réduire sa consommation ? On vous dit tout !

Sucres, glucides, glucose... les termes sont nombreux pour désigner ce nutriment, carburant essentiel pour notre corps. Mais tous ces termes ne désignent pas exactement la même chose et n’ont donc pas forcément les mêmes apports : si certains permettent le bon fonctionnement du cerveau et la contraction des muscles, d’autres n’ont d'intérêt que le goût sucré qu’ils apportent. Dans cette dernière catégorie : les sucres libres, dans le viseur de l’Organisation Mondiale de la Santé qui recommande d’en baisser notre consommation à une quantité comprise entre 25 et 50g par jour, soit pas plus de 10% de l’apport énergétique total journalier. En France, 4 adultes sur 10 dépassent ce seuil de recommandation : une canette de soda par exemple contient déjà plus de 30g de sucres.

Mais dans quels aliments trouve-t-on le plus de sucres libres ? Et par quoi les remplacer ? France Bleu vous dit tout.

►► Saurez-vous deviner le nombre de morceaux sucres présents dans chacun de ces aliments ?

Les sucres libres, c'est quoi exactement ?

De la famille des glucides, le sucre fait partie des sucres rapides, en opposition aux sucres lents présents dans le riz ou les pâtes. Dans les sucres rapides, on retrouve le fructose, le glucose, le lactose ou encore le saccharose. Ce sont plus précisément les sucres naturellement présents dans certains aliments, comme le miel, les sirops ou les jus de fruits, ainsi que ceux ajoutés par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur qu’on appelle les sucres libres.

Où trouve-t-on les sucres libres ?

Gâteaux, miel, sucre blanc, sodas, bonbons, … Si leur présence est évidente dans certains aliments, les sucres libres peuvent également être présents en grande quantité dans des aliments insoupçonnés. Les céréales du petit déjeuner par exemple comportent bien souvent deux voire trois fois la teneur en sucres ajoutés recommandée. De même pour les plats préparés qui peuvent comporter jusqu'à 2 carrés de sucres dans un seul plat.

"Surveillez bien les étiquettes et repérez les mots se terminant par -ose : maltose, saccharose, fructose, lactose, etc. Ce sont des sucres." - Nicole Le Strat, naturopathe

Comment réduire sa consommation de sucres ?

Selon l'OMS, le nombre de cas d'obésité a doublé depuis 1980 : en 2014, plus de 600 millions de cas ont été recensés dans le monde. Ces troubles sont souvent associés à plusieurs facteurs de risques, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou certains cancers. Mieux vaut donc limiter sa consommation. Mais comment faire ? Et par quoi le remplacer ?

Il existe des astuces pour réduire au quotidien sa consommation en sucres :

éviter les jus de fruits qui ne contiennent pas de fibres - contrairement aux fruits frais

réduire de moitié la quantité de sucres dans ses recettes de gâteau

remplacer les céréales trop sucrées par un repas protéiné (omelette, pancakes ou encore saumon)

réduire sa consommation d'alcool

remplacer le sucre par des fruits dans ses yaourts natures

Les idées claires par Claire Mery : trop de sucre Copier

Des alternatives au sucre blanc existent également. La stévia ou l'aspartame permettent de retrouver un goût sucré, tout en réduisant l'apport en sucre et en calories. D'autres alternatives comme le miel ou le sucre complet ont l'avantage d'être riches en nutriments et donc bonnes pour l'organisme mais ne contiennent cependant pas moins de sucre que le petit carré blanc à mettre dans son café. Le mieux reste évidemment de choisir de ne plus sucrer et réapprendre le goût naturel des aliments.