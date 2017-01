A quoi sert le don d'organes ? Une jeune Beaunoise témoigne

Pour augmenter l’offre de dons d’organes, à partir du 1er janvier, la loi fait de chaque Français un donneur par défaut. Il faut dire que beaucoup de malades sont sur des listes d’attente. Nadège Migliarini, une jeune Beaunoise, a pu recevoir une greffe des deux poumons.

En 2017, la famille d’un défunt ne pourra plus s’opposer à un prélèvement d’organes à moins de produire un refus écrit par l’intéressé, et identifiable. Jusqu'alors, quand il y avait un doute, les médecins consultaient la famille, et se heurtaient à un refus dans plus d’un tiers des cas.

A Beaune, Nadège Migliarini revit. A voir cette jeune femme de 32 ans, rien ne permet d’imaginer qu’il y a trois ans, elle était à l’article de la mort. La mucoviscidose avait détruit ses poumons. Elle avait dû quitter son emploi dans la restauration. Le moindre effort lui était devenu impossible, les gestes les plus simples comme se doucher, faire la vaisselle étaient une torture, et elle ne pesait plus qu’une trentaine de kilos.

La jeune femme avant la greffe. - Nadège Migliarini

Il était temps pour elle de recevoir une greffe. Début septembre 2013, elle était inscrite sur la liste d’attente. Par chance, alors que d’autres doivent attendre trois ans, une semaine plus tard, on l’appelait. « A 18h30 le 10 septembre 2013, on m’a appelée pour me dire qu’un greffon était disponible. J’étais devant la télé, je me suis dit que je n’allais pas voir la fin de l’émission, j’ai appelé l’ambulance, ma famille, et c’était parti ». Transportée à l’hôpital Foch à Suresnes, elle subit une greffe des deux poumons.

Une santé et une liberté retrouvées

Et depuis, sa vie est bouleversée. Elle a bien eu quelques soucis rénaux car les médicaments anti-rejets abîment les reins, mais ce n’est rien à côté de ce qu’elle découvre. « Je suis à 122% de capacité respiratoire, alors que juste avant la greffe, j’étais à 21. » Un nouveau souffle qui lui permet de courir, faire du vélo, et accomplir les gestes du quotidien avec une facilité déconcertante. « Le ménage que je mettais cinq heures à faire sous oxygène, c’est fait en vingt minutes maintenant. »

Plus d’assistance respiratoire, plus de traitement antibiotique, plus de séances de kinésithérapie. Une santé et une liberté retrouvées. Même si la mucoviscidose est toujours là, Nadège a gagné un temps de vie précieux. « Sans la greffe, je serais probablement décédée il y a trois ans ». La jeune femme déclare penser très souvent au donneur qui lui a sauvé la vie, et à sa famille. « Ces gens, je les vois comme des super-héros ».

Aujourd’hui, elle a un projet professionnel, elle souhaite devenir toiletteuse pour chiens. Et elle adresse ce message aux gens bien portants : « profitez de votre santé, et dîtes oui au don d’organes ».