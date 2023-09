Rachat de la clinique Francheville : le nouveau groupe veut "accroître l'offre de soins" en Dordogne

"Nous sommes très heureux d'arriver en Dordogne", entame d'emblée le directeur général de GBNA Santé (Groupe Bordeaux Nord Aquitaine). Ce vendredi 1er septembre, Philippe Cruette a rencontré une partie des équipes de la clinique Francheville, à Périgueux ainsi que des élus locaux. Le responsable a ainsi officialisé le rachat des trois établissements privés de Dordogne par le groupe bordelais. A savoir : l'hôpital Francheville de Périgueux, le centre de rééducation La Lande et le centre de soin psycho-gériatrie du verger des Balans à Annesse-et-Beaulieu.

Le rachat avait été annoncé en juin dernier alors que des discussions avec quatre candidats à la reprise avaient débutées en janvier. L'entreprise GBNA, créée il y a cinquante ans, a adopté il y a trois ans une stratégie visant à se développer dans toute la région Nouvelle Aquitaine. Elle avait déjà acquis la Polyclinique Pau Pyrénées en 2020 et la Polyclinique Grand Cognac en 2022.

Pas de gros changements

Mais le mot du jour est la continuité. "On ne vient pas pour révolutionner quoi que ce soit", prévient le directeur général qui assure vouloir s'appuyer sur le corps médical existant et sur les 650 salariés. Philippe Cruette estime qu'il faut d'abord étudier la situation des établissements et de l'offre de soins avant d'annoncer de potentiels projets. "On veut faire mieux mais on veut faire bien, donc on veut se laisser le temps de faire bien", résume-t-il.

Pour le Dr Romain Besson, président de la CME, l'association des médecins au sein de la clinique, il n'y a en effet "aucune différence actuellement dans le travail quotidien". Lorsque l'annonce a été faite, il reconnaît qu'il y a eu "forcément un questionnement" mais assure avoir été rassuré par le directeur de l'hôpital, Pierre Malterre.

Ce dernier insiste sur les valeurs communes que partagent l'ancien et l'actuel propriétaire. "C'est un vrai choix qui a été fait parce que nous avons la même volonté de soigner l'ensemble des périgourdins qui en ont besoin". Et le meilleure exemple de cette continuité selon lui, c'est qu'il reste le directeur des établissements en Dordogne.

Mieux mailler le territoire

Même si aucun projet n'est annoncé pour l'instant, Philippe Cruette, ambitionne d'"accroître l'offre de soins" en Dordogne. Le directeur général explique que GBNA fait des études pour savoir quels patients font quelles prises en charge à quel endroit. "On sait que beaucoup de patients ici font des prises en charge en dehors du département. Ca peut nous permettre de proposer la bonne offre de soins et de développer certains services", détaille-t-il.

C'est ce qu'espère Pierre Malterre qui ajoute que l'objectif de Francheville est "d'aller de plus en plus vers les patients pour éviter l'isolement". Selon lui, le rachat par un groupe plus gros apporte aussi une stabilité et une expertise qui pourraient "accélérer des projets" ou permettre de "compléter des équipes". GBNA Santé dit en tout cas vouloir devenir une "référence en Nouvelle Aquitaine".