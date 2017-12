Avalanche - L’hiver, quand la montagne est belle, il faut s’y préparer

La saison d'hiver est lancée. Les pentes neigeuses vous tendent les bras mais attention. La montagne, c'est à la fois beau et dangereux. En moyenne une trentaine de personnes meurent chaque année en France dans des avalanches.

On pourrait presque le dire comme ça. La montagne est sournoise. "C'est la grande différence entre la montagne et la mer, raconte, passionné, Jean Le Corre. C'est le représentant à Toulouse de l'ANENA, l'Association Nationale pour l'Etude le la Neige et des Avalanches. "La mer quand elle est mauvaise, on n'y va pas, parce que ça se voit. Une mer démontée. La montagne, elle est souvent la plus dangereuse quand elle est la plus attirante. Parce qu'elle est très belle, avec beaucoup de neige, mais c'est souvent là qu'elle est la plus dangereuse".

C'est pour bien comprendre ces dangers et tenter de les maîtriser, que le Comité régional Occitanie des Clubs Alpins et de Montagne a organisé ce dimanche à Labège, près de Toulouse, un colloque. Des centaines de participants, tous déjà bien avertis des pratiques de montagne "non aseptisées", hors pistes. Randonneurs et riders remplissent donc, à rabord, l'amphithéâtre de l'école de commerce. Ils écoutent et échangent avec les différents intervenants. Guide de haute montagne, spécialiste de la neige et des avalanches, prévisionniste de Météo France ou encore gendarme du PGHM de Luchon.

Des randonneurs apprennent à décrypter un bulletin de prévision du risque d'avalanche © Radio France - Paul Ferrier

En majorité, les victimes sont expérimentées

En moyenne, une trentaine de personnes meurent chaque année en France dans des avalanches. Ces chiffres sont compilés par l'ANENA. "Ce n'est pas une fatalité", répond Jean Le Corre, le représentant local de l'association. Son rôle ce samedi, c'est de faire de la prévention du risque pour un public qui en a le goût. "La montagne c'est magnifique, c'est la liberté, l'aventure", sourit Emmanuel, un snowborder du Club Alpin de Toulouse. "La recherche du danger c'est peut-être ce qui nous fait sentir un peu en vie".

Le but l'ANENA, c'est de préparer ceux qui s'apprêtent à défier la montagne et ses pentes neigeuses. Leur permettre d'avoir les outils pour dompter le risque, l'évaluer finement.

Préparer sa sortie.

Il faut étudier la météo et les bulletins de prévision du risque d'avalanche. En Occitanie ceux préparés à Tarbes pour les Pyrénées par Frederic Cabot. Il est prévisionniste et nivologue pour Météo France. Il estime qu'il faut absolument se former à la lecture de ces bulletins un peu techniques. "Si vous n'y connaissait rien, cela va être compliqué d'utiliser ce genre de bulletin. Vous comprendrez le risque chiffré mais, en lui même, il ne veut pas dire grand chose. Donc si vous n'avez pas un minimum de connaissances, ce serait dangereux de vous aventurer dans la montagne enneigée. Ou alors avec des gens qui connaissent." Car selon les prévisions de Météo France, livrées dans un jargon initié, il faut que le randonneur ou le rider adapte son choix de parcours. Un versant plutôt qu'un autre. Cette crête ci ou celle là. Le cheminement doit être préparé sur carte avant la sortie.

Equipement de base

Pour aller défier la montagne en hiver dans des zones non sécurisées, il doit y avoir une base. Un détecteur de victime d'avalanche, une sonde et une pelle. Un peu plus de 200 euros de budget. Et il faut bien sûr savoir s'en servir. Le Comité régional Occitanie des Club alpins et de montagne propose depuis cette année, des stages en situation sur le terrain pour former aux bonnes pratiques en cas d'avalanche.

Accepter de faire demi tour

C'est peut-être le conseil le plus important. Pas toujours facile pour l'ego de l'aventurier. Pourtant une journée gâchée vaut mieux qu'une vie perdue. Jean Le Corre aurait pu la perdre il y a 20 ans. Le jour de l'accident qui a déclenché sa passion, sa soif de connaissance sur les avalanches. " J'étais en Ariège, la plaque s'est déclenchée sous mes skis et j'ai été pris dans une lessiveuse. Là, on est impuissant. J'ai eu la chance, lorsque l'avalanche s'est arrêtée, d'avoir la tête qui dépassait".

Ce jour là Jean Le Corre s'était renseigné. A la va vite, il l'avoue. Dans l'ascension, il a senti sous ses skis que la neige n'était pas bonne. Il a voulu vérifier, s'est éloigné de son groupe d'amis pour contrôler la structure de la neige à l'aide d'une pelle. C'est là que l'avalanche l'a emporté. Ses amis, restés à distance de sécurité, l'ont ensuite secouru de son piège de neige.