Rappel d'œufs bio susceptibles d'être contaminés à la salmonelle

En raison d'une possible contamination à la salmonelle et "d'anomalie d'étiquetage", les autorités sanitaires rappellent des œufs bio vendus sur plusieurs marchés de la région. Leur consommation peut entraîner "des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation". Des symptômes qui sont plus prononcés "chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées". La cuisson de ces oeufs "à coeur", à plus de 65°, enlève toute dangerosité. Les personnes en possession d'œufs correspondant aux mentions ci-dessous seront remboursées. Pour des renseignements supplémentaire il est possible de joindre le 04 74 28 27 35.

Les œufs concernés :

Les œufs en question sont bios et vendus en vrac avec la mention 0FR3811. Ils ont été écoulés sur les marchés de Grenoble Europole, Villefontaine et Bourgoin-Jallieu en Isère et sur les marchés de Vaise Valmy (mardi matin), Montchat (mercredi matin), St Jean (jeudi matin) et Montplaisir (mercredi après-midi) à Lyon.

Toute personne qui se sentirait mal après leur consommation doit consulter son médecin en mentionnant cette possible contamination. Il est inutile de s'inquiéter si rien n'est survenu sept jours après avoir mangé un de ces œufs.