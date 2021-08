Rappel de deux produits de Teyssier Salaisons potentiellement contaminés à la listeria

La procédure de rappel prend fin le 4 septembre. En attendant, le site du gouvernement Rappel Conso, alerte sur la présence possible de listeria dans deux produits de Teyssier Salaisons à Saint-Agrève vendus sous la marque Salaison de la Haute Ardèche. La listeria provoque la listeriose et se manifeste par de la fièvre voire des maux de tête et des courbatures. La listériose peut être particulièrement grave pour les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.

Pâté de campagne à l'ancienne 2T

Premier produit qui fait l'objet d'une vigilance particulière est le pâté à l'ancienne 2 tranches, vendu dans des barquettes plastiques depuis le 30 juillet jusqu'au 20 août. Deux lots sont concernés : T21207 et T21208 avec une date limite de consommation respectivement au 25 août et 26 août.

Marbré blanc de poulet estragon x2T 170g

Le deuxième produit concerné est le marbré blanc de poulet estragon 2 tranches vendu également dans des barquettes plastiques entre le 30 juillet et le 20 août. Le lot T21207 est concerné avec une date limite de consommation fixée au 25 août.

Dans les deux cas il est conseillé de détruire le produit ou de le ramener au point de vente.