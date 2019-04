Rappel de fromages Saint-Marcellin et Saint-Félicien après la contamination de treize enfants

[⚠Alerte sanitaire] Retrait et rappel de fromages Saint-Félicien et Saint Marcellin, fabriqués par la Société Fromagerie Alpine à Romans-sur-Isère, en lien possible avec des cas d’infection sévère à Escherichia coli.



🗞 Lire le communiqué : https://t.co/2LzwOsI41Mpic.twitter.com/tZshptpsdV