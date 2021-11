Rappel du vaccin anti-covid ouvert aux 18-65 ans : les centres se réorganisent en Vendée et Loire-Atlantique

En Pays-de-la-Loire, entre aujourd'hui et la mi-janvier, on devrait passer d'environ 95.000 injections par semaine du vaccin anti-Covid à quelque 200.000, selon l'ARS. Les centres qui étaient restés ouverts vont être plus sollicités et d'autres, qui avaient fermé, vont rouvrir.

La dose de rappel contre le coronavirus, elle n'est plus réservée aux plus de 65 ans. Le ministre de la santé l'a annoncé ce jeudi 25 novembre, elle est ouverte aux 18-65 ans dès ce samedi et désormais dès 5 mois après la dernière injection (contre 6 mois jusqu'à maintenant). Ca fait 2 millions 400 mille personnes à vacciner d'ici fin janvier en Pays-de-la-Loire selon l'ARS. "On arriverait à un nombre d'injections par semaine d'à peu près 200.000. Donc on arriverait à un niveau un peu moindre que ce qu'on a eu cet été, mais quand même à des niveaux importants", confiait en conférence de presse, ce jeudi en fin de journée, Benoît James, le directeur de crise Covid à l'ARS Pays-de-la-Loire.

L'ARS compte s'appuyer sur le réseau de médecine dite de ville : pharmaciens, médecins, infirmiers, etc. En Loire-Atlantique, elle réalise un peu plus de la moitié des injections en ce moment. Selon l'ARS, ces professionnels vont pouvoir avoir des doses supplémentaires sans souci. "Mais on est déjà bien mobilisé avec le vaccin contre la grippe, les tests antigéniques, donc on prendra notre part, mais on demande que des centres élargissent leur offre ou que certains rouvrent", précise Alain Guilleminot, le président de l'Union Régionale des Professionnels de Santé Libéraux Pharmaciens des Pays de la Loire.

L'ARS affirme qu'elle va aussi solliciter les collectivités, les services départementaux d'incendie et de secours pour que les centres puissent proposer au plus vite des rendez-vous en plus. Aux Herbiers et Saint-Nazaire, les mairies évoquent des réunions "en urgence ce vendredi" avec l'ARS pour réorganiser les centres.

Nantes ouvre désormais le dimanche et dès le 4 décembre les journées seront rallongées

Joint par France Bleu Loire Océan, la mairie de Nantes fait savoir ce jeudi soir que des créneaux supplémentaires ont vu le jour. Avec dès ce week-end, la salle festive Nantes-Erdre ouverte le dimanche. Ce sera désormais du 7 jours sur 7, contre 6 sur 7. Et à compter du 4 décembre, le centre fermera non plus à 17h, mais 19h. Résultats, 150 injections de plus chaque jour par rapport à aujourd'hui. Toujours en Loire-Atlantique, à Châteaubriant, d'ici une dizaine de jours, on devrait passer de 250 à 700 doses par jour.

Voici d'autres exemples cette fois en Vendée. A La Roche-sur-Yon, le centre ouvrira ce dimanche 28 novembre, comme d'autres en décembre, mais pas tous. Il y aura quelques samedis et là aussi c'est nouveau. Dès le mois prochain le nombre de rendez-vous sera doublé. Aux Sables-d'Olonne, la mairie dit travailler pour passer de 2.300 doses par semaine à 3.200 dès la semaine prochaine. A Challans, des créneaux ont été rajoutés certains mercredis et samedi de décembre. Le centre là fermera cependant pendant les vacances de fin d'année : un changement de site est prévu mais aussi pour que le personnel, très sollicité depuis près d'un an, puisse se reposer.

Des centres qui vont rouvrir

Il y a aussi des centres qui avaient fermé il y a quelques semaines et qui vont rependre du service. On peut citer La Baule d'ici une dizaine de jours. La commune de Pontchâteau s'est aussi engagée à rouvrir. A Savenay, le maire n'a pas encore été sollicité, mais, si c'est le cas, nous confie-t-il, il dira oui.