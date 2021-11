Rappel vaccinal contre le Covid-19 : les professionnels de santé de la Mayenne se préparent

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a mis fin au suspense, jeudi 25 novembre : tous les adultes sont désormais éligibles au rappel vaccinal contre le Covid-19, cinq mois après leur dernière injection.

Les professionnels de santé de la Mayenne préparent cette nouvelle campagne. Franck Martin, médecin généraliste responsable du centre de vaccination de Meslay-du-Maine, détaille : "Aujourd'hui, on est ouverts trois jours par semaine, de 14h à 17h. L'objectif, ce serait d'ouvrir jusqu'à 18 ou 19 heures, tous les jours." 500 injections seraient ainsi réalisées chaque semaine, contre 250 à l'heure actuelle.

Une mise en route qui s'annonce difficile

"Mais cela va dépendre de la capacité des professionnels à se dégager du temps", tempère le docteur : "Là, on est en pleine période d'épidémie hivernale et dans les cabinets, les plannings de rendez-vous sont remplis trois, quatre semaines à l'avance, donc cela va être difficile de se mettre en place dans l'urgence." Il compte entre autres sur l'appui des pharmacies, qui peuvent aussi vacciner.

Didier Guillet, infirmier libéral dans le sud-est de la Mayenne, espère, de son côté, que cette mesure, ainsi que l'approche des fêtes, va convaincre les plus de 80 ans non-vaccinés de relever leur manche : ils sont au moins 4000 dans le département. Dans sa patientèle, "cinq ou six" en faisaient partie, et deux ont finalement changé d'avis, grâce "à leurs enfants qui les encouragent, et grâce au civisme. Ils sont conscients que Noël se passera encore mieux s'ils ont leur vaccin. Ils seront protégés, ainsi que l'entourage qu'ils vont recevoir chez eux", déclare-t-il.

Au niveau national, 19 millions de Français sont maintenant éligibles à ce rappel, 6 autres millions de personnes l'ont déjà réalisé, a précisé Olivier Véran.