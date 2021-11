Rappel vaccinal pour tous : "une mesure capitale" estime le médecin mayennais Luc Duquesnel

Rappel vaccinal pour tous, masque obligatoire dans les lieux fermés, pass sanitaire renforcé. Les nouvelles mesures pour endiguer la 5ème vague de l'épidémie de Covid-19 ont été dévoilées à la mi-journée. En revanche, aucun confinement ni couvre-feu n'est prévu.

Le rappel, le plus souvent une troisième dose, sera ouvert "à compter de ce samedi" pour tous les majeurs, cinq mois après leur dernière injection. Le médecin mayennais, Luc Duquesnel, président du syndicat Les Généralistes de la Confédération des syndicats médicaux français, s'en félicite : "c'était une des mesures à prendre absolument essentielle avec un virus qui circule de plus en plus, de façon à éviter de se retrouver comme en Allemagne avec une embolisation des hôpitaux et des services de réanimation. Ce n'est pas la seule, il y a aussi les tests. On s'aperçoit que dans des départements où la circulation du virus le nombre de tests diminue, ce qui veut dire qu'on ne teste pas assez".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quant à la vaccination des enfants, de 5 à 11 ans, l'Agence européenne du médicament a donné son feu vert. La France y réfléchit. Rien ne se fera avant l'an prochain assure le ministre de la Santé Olivier Véran. Par ailleurs, dès la semaine prochaine, les classes ne seront plus fermées en primaire dès le premier cas de Covid détecté. Si un enfant est testé positif, les autres enfants de sa classe devront se faire tester. Ils ne pourront revenir à l'école que si les parents présentent un test négatif.