Rassemblement à Châteauroux contre la mise en place d'un numéro unique d'appel d'urgence

La gigantesque panne de l'opérateur Orange le 2 juin dernier a relancé le débat sur l'organisation des services d'urgence en France. Mais le débat n'est pas nouveau. Fin mai déjà, l'Assemblée nationale avait adopté une proposition de loi qui prévoit d'expérimenter la mise en place d'un numéro unique regroupant soit le 15, le 17 et le 18, soit le 15 et le 18, soit le 15 et les médecins de garde. Pour plusieurs syndicats, cela conduirait à un engorgement des urgences. La CGT, FO et la FSU appelaient notamment à se rassembler ce lundi matin, devant les locaux de l'ARS à Châteauroux.

Un système efficient

Avec deux de ses collègues assistantes de régulation médicale comme elle, Delphine Pierre a été reçue par le délégué de l'Agence Régionale de Santé dans l'Indre, Dominique Hardy. Selon elle, le système actuel fonctionne bien : "si vous faites le 15, vous tombez au SAMU où une ARM vous redirigera vers un médecin. Mais si vous faites le 18 pour un problème d'ordre médical, ça n'est pas dramatique, nos collègues pompiers nous enverront une fiche qui nous permettra de traiter l'appel. On travaille bien ensemble".

La Castelroussine poursuit. Selon elle, changer de système serait une erreur : "Pour l'instant on ne sait pas qui répondra à ce numéro. Les assistants de régulation ont une formation spécifique de dix mois que n'ont pas les opérateurs des pompiers. Ils engageront sans doute rapidement une ambulance, ce qui risque d'engorger les urgences". La régulation, conclut Delphine Pierre, ça peut être un conseil, une consultation, ça n'est pas toujours nécessairement un transport vers l'hôpital.