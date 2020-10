Rassemblement de Nevoy : "C'est un risque qui a été pris", selon le chef de la réanimation du CHR d'Orléans

Grégoire Muller, médecin et chef du service de réanimation du CHRO, craint que le rassemblement évangélique de Nevoy, qui a réuni près de 1 000 personnes ce samedi, puisse créer un foyer de contamination au Covid-19, comme cela avait été le cas à Mulhouse en mars dernier.

"Hier, il ne restait plus que deux lits Covid en réanimation à Orléans. Je souhaite bien du courage aux collègues de Montargis pour les prochaines semaines." Sur le réseau social Twitter, le docteur Grégoire Muller, chef par intérim du service de réanimation du CHR d'Orléans, réagit à la tenue du rassemblement évangélique de Nevoy ce samedi.

Près de 1000 personnes venues de la France entière se sont retrouvées sous le chapiteau de l'association évangélique des gens du voyage Vie et Lumière, près de Gien, en pleine épidémie de Covid-19, sur autorisation de la préfecture. "C'est un risque qui a été pris", regrette Grégoire Muller, contacté ce dimanche par France Bleu Orléans.

Les rassemblements sont toujours dangereux. Malgré les précautions sanitaires et le fait de porter un masque, ça expose un plus grand risque de croiser des gens porteurs et diffuseurs du coronavirus.

Et ce médecin a comme une mauvaise impression de déjà-vu.

Une situation similaire à celle de Mulhouse ?

Ce rassemblement évangélique lui rappelle celui qui s'est tenu à Mulhouse, en mars dernier, et qui "a enflammé le Grand Est sur la première vague". Le fait de rassembler des centaines de personnes dans un seul et même endroit "augmente le risque de transmission du virus" et ainsi de créer un foyer de contamination, selon Grégoire Muller.

Si 200 personnes sont infectées dans dix jours, un nombre non négligeable de ces patients devra être hospitalisé. Et un plus petit pourcentage arrivera dans les services de réanimation.

Le médecin estime que la concerne autant les unités Covid de Montargis que d'Orléans, voire de toute la région Centre-Val-de-Loire.