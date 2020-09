Rave party dans Loiret : l'agence régionale de santé recommande aux participants de se faire tester

Ce lundi à Orléans, Laurent Habert, directeur général de l'agence régionale de santé en Centre Val-de-Loire, parle d'une initiative "totalement inconsciente" à propos de la tenue d'une rave-party illégale samedi dans un champ à Lailly-en-Val, dans le Loiret.

500 fêtards se sont retrouvés dans un champ, sans autorisation, sans respecter les mesures de distanciation et sans porter le masque, selon la gendarmerie du Loiret, qui affirme avoir distribué 500 masques, du coup. Tous ont été "invités" à quitter les lieux avant le début de la soirée samedi, par les gendarmes (dont un escadron de gendarmerie mobile). Le matériel de sonorisation a été saisi et une enquête ouverte.

Les participants peuvent se faire dépister"

"On le sait, les rassemblements collectifs sont des tourniquets à virus et des occasions d'accélérer la diffusion du virus, donc c'est totalement débile si je puis dire", ajoute Laurent Habert. "Si les personnes se sont exposées, ont pris des risques, étaient sans masques et ont dansé, ce qui semble être a priori le cas, elles peuvent aller se faire dépister, en particulier si elles ont des symptômes".

Polémique après l'intervention des gendarmes

Par ailleurs, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les gendarmes mobiles sont accusés de violences policières et d'avoir "gazé" et matraqué les teufers..

La préfecture du Loiret rétorque que "malgré la prise de contact du sous-préfet, les organisateurs ont refusé tout dialogue et de nombreux jets de projectiles ont visé les gendarmes, qui ont alors dû réagir", précisant qu'il n’y a pas de blessés. La préfecture rappelle que cette rave party était non déclarée, se tenait sur un terrain privé sans accord du propriétaire et que le porte du masque et la distanciation n'étaient pas respectés.