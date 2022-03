Rebond de Covid-19 : "On peut parler d'une sixième vague" dit le docteur Pierre Bobey

L'épidémie de Covid-19 connaît un net rebond depuis plusieurs semaines en France. Le docteur Pierre Bobey, médecin généraliste à Menoncourt (Territoire de Belfort) n'hésite pas à parler d'une sixième vague de l'épidémie.

Le Covid refait la Une de l'actualité en France. Après une courte accalmie, les contaminations sont à la hausse depuis plusieurs semaines. La faute au retrait du masque ? Au retour de vacances? France Bleu Belfort Montbéliard a posé ces questions au docteur Pierre Bobey, médecin généraliste à Menoncourt (Territoire de Belfort) et membre de la cellule départementale de suivi de vaccination.

Dans le Nord Franche-Comté les taux d'incidence ont quasiment doublé en deux semaines. Vous confirmez ce rebond?

Oui, tout à fait. On a eu un petit plateau et puis maintenant, c'est reparti. On peut parler de la sixième vague. Ce n'est pas officiel, mais bon, les chiffres sont là. On est sur une relancée.

Comment expliquer ce rebond?

Il y a plusieurs choses. On sait que le BA2, le nouveau variant qui arrive, est un variant qui était dans les autres pays. On se doutait qu'il allait arriver chez nous. Il y a eu le retrait du masque, le retour des vacances scolaires... On surveille les chiffres de réanimation, les hospitalisations, c'est ce qui guide notre politique aujourd'hui dans notre quotidien. C'est sûr que la protection des gens fragiles devient essentielle et du coup, j'ai envie de dire que le port du masque quand on va voir des gens fragiles, c'est peut être important de se protéger.

Qu'est ce qu'on sait de ce nouveau variant?

Il est plus transmissible. De plus, il n'est pas plus grave. Il donne à peu près les mêmes signes. On aurait moins de perte de goût et l'odorat, ça serait la seule différence qu'on aurait trouvée. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de se dire qu'il faut vivre avec, comme avec la grippe ou la gastro.

Comment ça se passe dans votre cabinet en ce moment? Est-ce que vous sentez une forme de lassitude?

Le début du covid c'était il y a deux ans. Donc oui, il y a une certaine lassitude de la part des patients, de la part des soignants. Les gens ont envie de revivre. Je crois que c'est important. On a des cas, mais c'est quand même moins grave. Et donc, il faut apprendre à revivre.