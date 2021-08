Rebond de l'épidémie de Covid-19 : la CPAM de la Manche recrute de nouveau pour y faire face

La Manche n'y échappe pas avec un rebond des contaminations de +131% entre le début juillet et la mi-juillet et une constante augmentation depuis. On dénombre dans le département une centaine de nouveaux patients testés positifs chaque jour, en ce début août.

La plateforme "Contact tracing" de la CPAM de la Manche - qui n'a jamais cessé son activité depuis mai 2020 - est donc à nouveau très sollicitée. A tel point que la CPAM a dû embaucher depuis mi-juillet et embauche encore en plein coeur de l'été, des téléconseillers chargés de prévenir les personnes testées positives et les cas contacts pour qu'ils s'isolent, se testent ou adoptent les bons gestes.

Nous sommes obligés de réaffecter de plus en plus d'agents à cette mission et nous embauchons massivement. Nous devons atteindre 54 conseillers, nous en sommes à 44. C'est un peu compliqué de recruter au mois d'août, explique Philippe Decaen, directeur de la CPAM de la Manche

Les conseillers manchois aident les DOM-TOM

Cette cellule, qui essaye de casser les chaines de contaminations, s'occupe de prévenir les cas positifs en Normandie mais aide aussi ses homologues dans d'autres régions.

Ce week-end, nous avons aidé la Martinique, la Guadeloupe et les Bouches-du-Rhône, où le nombre de "patients zéro" étaient très importants, détaille Christelle Lemière, la responsable de cette plateforme "Contact tracing" de la Manche.

Les personnes appelées sont de plus en plus jeunes. "En tout cas, c'est le ressenti que nous avons. C'est certainement dû au fait que les jeunes se font tester massivement pour pouvoir sortir, aller dans les bars ou en boîte de nuit et forcément, on détecte plus de patients positifs dès qu'on teste plus."

La CPAM continue aussi d'appeler les personnes en difficulté et en situation de précarité pour les aider, si elles le souhaitent, à se faire vacciner.