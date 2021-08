Réchauffement climatique : la situation dans la Vienne et les Deux-Sèvres

Le premier volet du nouveau rapport du GIEC (le groupe d'experts du climat de l'ONU), publié le 9 août, est sans équivoque. Les températures et le niveau des mers augmentent, et les forts évènements climatiques comme la pluie ou les inondations s'intensifient. Si la nouvelle n'est pas réjouissante, la question se pose : à quoi peut-on s'attendre dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres ?

Les fortes chaleurs vont s'intensifier

Chaque région a ses propres enjeux. "Le Poitou fait surtout face à la hausse de la température" explique Frédéric Levrault, expert en changement climatique pour les Chambres d'Agricultures de France.

Le phénomène est déjà observé depuis plusieurs années, avec des étés plus chauds et des hivers plus doux. "Et ça va encore s'intensifier dans les prochaines années" note Frédéric Levrault.

Les côtes basses sont particulièrement exposées à la hausse du niveau des mers. Dans les Deux-Sèvres, c'est le cas du Marais Poitevin.

L'autre phénomène majeur, c'est la hausse du niveau des mers. "Même si on n'est pas une région littorale, ça va se répercuter sur le Marais Poitevin" explique Frédéric Levrault, qui évoque de possibles inondations.

Investir dans la "sécurité climatique"

Des bouleversements de la météo auxquels il faut se préparer. "Il y a un vrai enjeu de sécurité" note Olivier Cubaud, représentant du partie Génération Ecologie dans les Deux-Sèvres. "Les services de sécurité civile ne sont pas encore assez bien préparés pour protéger les populations."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Notamment face à l'apparition de phénomènes nouveaux, comme les feux de forêts qui s'intensifient dans le département. Olivier Cubaud appelle donc les pouvoirs publics à "investir dans ce nouvel enjeu de sécurité climatique."