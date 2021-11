Réchauffement climatique : l'inquiétude des experts sur le recul des forêts bretonnes

Il n'y a pas que le trait de cote qui recule à cause du changement climatique en Bretagne. Les forêts en font également les frais même si le changement est moins visible et moins rapide. C'est le constat du Centre national de la propriété forestière qui gère plus de 90% des forêts bretonnes.

Le changement climatique a déjà des conséquences en Bretagne. On le sait pour le trait de cote, qui recule, parfois fortement comme dans le sud-Finistère.

Plus de chaleur et des précipitations moins bien réparties

On le sait moins pour les forêts, qui changent et sont contraintes de s'adapter à vitesse forcée, à la hausse des températures. Car sur les trente dernières années, le constat est là : il fait plus chaud dans la région (de 1 à 1,5 degré en plus en moyenne annuellement) et les précipitations sont beaucoup moins bien réparties sur le territoire.

Les températures en Bretagne ont augmenté de plus d'un degré en moyenne sur 30 ans - CNPF (Caractérisation et évolution du climat en Bretagne - décembre 2019)

Des conséquences visibles en Presqu'île de Crozon....

Le changement le plus visible selon le Centre national de la propriété forestière a lieu dans la Presqu'île de Crozon : "On a des feuillus comme le châtaignier et le frêne qui ne sont certainement plus à leur place. On a une forte mortalité qui n'est pas liée à des maladies mais à l'évolution du climat", indique David Le Ferrec, conseiller forestier au CNPF à Quimper.

...et dans le sud de l'Ille-et-Vilaine

Le sud de l'Ille-et-Vilaine où "le déficit hydrique estival s'accentue est un secteur plus à risque" explique son collègue Julien Blanchin, du CRPF Bretagne-Pays de la Loire. Là-bas, le châtaignier est en régression avec des maladies qui apparaissent. "Il va falloir transformer les peuplements en mettant du chêne et il faut que l'on réfléchisse à de nouvelles techniques de plantations". Le CRPF travaille aujourd'hui sur des mélanges d'essences "pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier".

Les grands massifs évoluent mais résistent mieux

Il y a quand même des motifs de satisfactions : une étude récente du CRPF en forêt de Paimpont montre que la chênaie bretonne se porte assez bien. "On sera quand même impacté mais ça va peut-être mettre un peu plus longtemps que dans d'autres régions".

Les grands massifs forestiers bretons, à Huelgoat par exemple, sont en effet plus protégés : "L'avantage, c'est qu'il y a une ambiance forestière avec une humidité conservée. Il y aura forcément des hybridations entre chênes et à terme, on peut craindre pour l'hêtre. Mais on est au coeur des Monts d'Arrée où il pleut encore beaucoup donc on peut se dire qu'on est tranquille pour les cinquantaine prochaines années". L'hêtre a besoin d'un sol riche en eau pour passer l'été. Or, il pleut trois fois plus dans les Monts d'Arrée que sur la pointe bretonne.