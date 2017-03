On recherche 600 donneurs de moelle osseuse en région Centre Val de Loire

La greffe de moelle osseuse permet de traiter 80% des maladies du sang, y compris les leucémies. En 2017, il faut trouver 590 nouveaux inscrits sur le fichiers des donneurs, en région Centre Val de Loire. Les hommes de moins de 40 ans sont les plus recherchés.

La 12ème semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse débute lundi 13 mars. La greffe de moelle osseuse permet de traiter 80% des maladies graves du sang, comme les leucémies. En revanche, il n'y a qu'une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible pour quelqu'un qui n'est pas de la famille du patient.

L'an dernier, en région centre val de Loire, il y a eu 618 nouveaux inscrits sur le fichier des donneurs de moelle osseuse. Il en faudrait encore près de 600 en 2017. Dans l'idéal, il faut trouver des gens jeunes, moins de 40 ans si possible, puisqu'en moyenne, les donneurs potentiels sont sollicités 8 ans après leur inscription sur le fichier. Autre priorité : recruter des hommes, comme l'explique le docteur Christian Lamotte, de l'agence de biomédecine pour le grand Ouest

"Sur la liste des donneurs de moelle osseuse, actuellement, il n'y a que 35% d'hommes, mais ils sont plus sollicités car les femmes sont susceptibles d'avoir produit des anticorps au cours de la grossesse. Les hommes sont donc plus neutres sur le plan immunologique, et du coup, on a plus souvent recours à eux. Il nous en faudrait donc davantage". Le docteur Christian Lamotte

Contrairement à une idée reçue, le prélèvement de moelle osseuse n'est ni très douloureux, ni très risqué : trois quarts des prélèvements s'effectuent par une simple prise de sang. Dans 25% des cas, il faut une petite opération au niveau du bassin, mais les cellules du donneur se régénèrent en quelques jours. Lise à 21 ans. Il y a un an et demi, cette tourangelle a donné des cellules à quelqu'un en danger de mort, dont elle ne sait rien.

"On m'a contacté un an après que je me sois inscrite, pour me dire que j''étais peut-être compatible. C'était un prélèvement par voie sanguine, donc rien de compliqué, on vient le matin, on repart le soir. On est raccordé à une machine, notre sang est prélevé d'un coté et réinjecté de l'autre, et entre les deux ils récupèrent ce dont ils ont besoin pour le don. En fait, on reste 4 heures allongée, et on repart, donc il n'y a rien d'insurmontable.J'aimerais bien savoir si il ou elle s'en est sorti, mais c'est de la pure curiosité. Le fait de savoir que j'ai donné une nouvelle chance à quelqu'un me suffit. Imaginez que ce soit quelqu'un de votre famille, on aimerait qu'un inconnu lui sauve la vie, donc ça me plait d'avoir été l'inconnue de quelqu'un" Lise, donneuse tourangelle de 21 ans