Recherche contre la Covid-19 : le CHRU de Nancy lance un appel aux volontaires

Le CHRU de Nancy lance un appel à volontaires pour "un projet de recherche français de thérapeutiques anti-Covid-19", baptisé "Coverage". Recherchés : "des patients de villes, hommes et femmes, âgés de 50 ans et plus, avec des symptômes de la Covid-19, et un test de dépistage positif."

Objectifs de cet essai national, initié par le CHU de Bordeaux et auquel participe le CHRU de Nancy : " évaluer l'efficacité et la tolérance de thérapeutiques innovantes pour la prise en charge de la Covid-19 chez les patients à risque de forme grave". Selon l'hôpital de Nancy, "ces traitements expérimentaux ambulatoires, administrés dès la première semaine des symptômes, visent à prévenir la survenue d’aggravations respiratoires liée à l'infection à la Covid-19 et, donc, à limiter le nombre des hospitalisations et des décès ".

Vous répondez aux critères recherchés, vous êtes volontaire ? Vous pouvez en parler à votre médecin traitant ou contacter le CHRU de Nancy 03 83 15 73 10 ou 03 83 15 73 05 ou par mail : infirmieres-cic@chru-nancy.fr

L'hôpital nancéien indique encore : " une fois le consentement des volontaires éclairé recueilli, un électrocardiogramme et un bilan biologique sont effectués et, sur la base d’un tirage au sort, le traitement est administré. En cas de réponse positive au traitement, le suivi des volontaires est suspendu au bout d’un mois, dans le cas contraire, c’est une prise en charge hospitalière classique qui est appliquée."