Recherche médecin urgemment pour travailler cet été sur l'île d'Aix

Depuis qu'il a appris la nouvelle, le maire de l'île d'Aix remue ciel et terre. Ce vendredi 1er juillet, son unique médecin présent sur l'île lui a annoncé qu'il ne pourrait pas travailler cet été. Souffrant à un œil, il est contraint de s'arrêter pour se reposer. Ce qui tombe mal alors que les grandes vacances vont commencer. C'est donc un petit territoire (environ 300 habitants à l'année), qui risque de se retrouver sans docteur sur place alors que près de 3000 touristes s'apprêtent à découvrir l'île chaque jour.

Travailler dans un décor de carte postale

"C'est vraiment important d'assurer cette continuité des soins", confirme Patrick Denaud. Agence régionale de santé, ordre des médecins, praticiens retraités sur l'île... Tout le monde est sollicité pour tenter de trouver la perle rare encore disponible. Car d'après le maire c'est surtout ce timing serré qui va être tendu : "J'ai échangé avec des internes. _Ils auraient été prêts à venir, mais ils se sont déjà engagés ailleurs_."

Forcément, on réfléchit à un plan B

Alors pour tenter d'attirer, coûte que coûte, tout est mis en œuvre détaille Patrick Denaud : "Nous mettons à disposition un logement de 80 m2, trois chambres, avec vue sur mer des deux côtés ainsi que le cabinet, et bien sûr, tout est gratuit. Sans compter que l'ARS s'engage à verser une somme importante au titre de la permanence de soins assurée." Patrick Denaud rajoute aussi que le médecin n'aura pas à travailler 24h sur 24, qu'il aura du temps pour profiter de "ce cadre magnifique", bien qu'il soit d'astreinte en cas d'urgence.

Et si jamais Patrick Denaud n'y arrivait pas ? Possibilité qu'il ne met pas de côté, forcément. Le maire a réfléchi à un plan B. "Nous avons quelques médecins, jeunes retraités, qui seraient d'accord pour se relayer et ainsi assurer les urgences. C'est ce que l'on mettra en place si dans les huit-dix jours nous ne trouvons personne, en coordination avec les pompiers et les infirmiers présents sur l'île". En cas d'urgence, un hélicoptère est également en capacité d'intervenir ou la SNSM.

Les personnes intéressées peuvent contacter Patrick Denaud au 06 51 22 89 79 ou au 05 46 84 66 09 (le standard de la mairie) ou bien l'ARS.