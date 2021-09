Recherche urgemment deux médecins dans une commune du Périgord noir

Il ne reste que quelques semaines pour trouver une solution. Deux médecins généralistes de la maison de santé de Rouffignac-Saint-Cernin vont prendre leur retraite d'ici la fin de l'année et pour le moment, aucun remplaçant n'a été trouvé. A eux trois, les praticiens reçoivent en consultation 3 000 personnes de la commune et des alentours. Un seul médecin sur le territoire ne permettra pas de répondre à la demande. La situation n'est pas isolée : d'ici 2025, les deux tiers de la Dordogne se retrouveront sans médecin traitant à cause du vieillissement des praticiens.

D'ici 2025, les deux tiers de la Dordogne risquent de se retrouver sans médecin traitant

Depuis le début de l'année, la mairie fait son maximum pour trouver des remplaçants. Une campagne de communication a été lancée et deux cabinets de recrutements ont été mandatés. Mais pour le moment aucune solution n'a été trouvée. "Les médecins ont des conjoints qui ont déjà un métier en ville et donc c'est très compliqué pour un jeune praticien de venir à la campagne, explique Raymond Marty, le maire de Rouffignac-Saint-Cernin. Nous sommes considérées comme trop éloignés. Ca n'est pas forcément un problème de coût mais c'est un choix de vie que font les médecins."

Nous sommes considérées comme trop éloignés. Ca n'est pas forcément un problème de coût mais c'est un choix de vie que font les médecins - Raymond Marty, le maire de Rouffignac-Saint-Cernin

Les habitants s'inquiètent de ne pas trouver de rendez-vous médical si des praticiens manquent ou de devoir faire des kilomètres pour voir un médecin. Le troisième médecin présent à la maison de santé craint de ne pas pouvoir répondre à la demande.