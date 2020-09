Recherches sur le Covid-19 : le CHU de Saint-Étienne participe à l'essai sur le BCG

Pour le moment aucun vaccin contre le coronavirus n'est disponible sur le marché et aucun médicament n'a prouvé qu'il pouvait protéger contre ce virus. Alors en attendant que la recherche avance, des tests sont menés pour chercher des dispositifs déjà existants et qui pourraient réduire le nombre d'infections au covid.

Depuis début septembre, le CHU de saint-Étienne participe aux essais qui sont menés dans 16 autres hôpitaux français pour essayer de comprendre dans quelles mesures le vaccin contre la tuberculose pourrait être, au moins en partie, efficace dans la prévention du virus.

"Avec le vaccin contre le BCG, l'idée c'est de stimuler le système immunitaire de façon un peu générale, détaille Elisabeth Botelho-Nevers responsable de la partie clinique du service infectiologie du CHU de Saint-Étienne, pour qu'il puisse éviter les infections à coronavirus comme on sait que grâce à la vaccination BCG on peut éviter d'autres infections virales non spécifiques c'est-à-dire que finalement ce vaccin au-delà de la tuberculose peut protéger contre d'autres infections. Après, est-ce que ce sera aussi efficace qu'un vaccin spécifiquement contre le coronavirus, il est possible que non. Mais en tout cas le BCG est à disposition, le vaccin contre le coronavirus n'est pour l'instant pas encore mis sur le marché. donc l'idée c'est de mettre en place différentes stratégies en attendant, probablement, un vaccin qui lui soit vraiment efficace pour réduire les risques d'infection à coronavirus."

Depuis plusieurs années, le CHU Saint-Étienne participe à la recherche clinique dans de nombreux domaines. Mais depuis le début de la pandémie, il s'est fortement mobilisé en participant à plusieurs essais cliniques sur le coronavirus : Discovery, Covidaxis, et désormais les tests sur le vaccin du BCG avec un engouement, une mobilisation très forte des acteurs de la recherche au printemps dernier. Et qui se poursuit aujourd’hui encore.

Ces dernières semaines au CHU, le nombre d'hospitalisations pour Covid a repris. Si les soignants ont appris depuis le début de l'épidémie, avec une progression dans la prise en charge des patients, la situation reste fragile. Certains actes qui ont été déprogrammés ces derniers mois pour les autres pathologies, ne pourront pas être reportés une nouvelle fois en cas de crise aiguë liée au covid. Il faut donc tout faire insiste Elisabeth Botelho-Nevers pour limiter au maximum le nombre d'infections et prendre le risque de saturer le CHU.