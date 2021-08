Recommandations sanitaires américaines : la galère des vétérans qui veulent venir dans la Manche

La France classée comme pays à "très haut risque" par les États-Unis depuis mardi 10 août. Il est recommandé aux américains de ne pas voyager à destination de la France en raison de la propagation du variant delta. Seulement, chaque année des dizaines de vétérans de la Seconde Guerre Mondiale font le voyage. Notamment pour transmettre souvenirs et histoires à leurs familles. Des voyages organisés par l'association manchoise "Retour des vétérans en Normandie" présidée par Valérie Gautier Cardin. Cette année, plusieurs vétérans sont venus mi-juillet. Mais d'autres viendront plus tard.

De notre côté on prend toutes les précautions et on essaie de rassurer les familles, on propose des tests à l'arrivée, pendant, avant le départ... on reste sur le qui-vive.