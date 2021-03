Reconfinement des Franciliens : la ruée vers la Charente-Maritime

Beaucoup de voyageurs, ce vendredi en gare de La Rochelle. A quelques heures du reconfinement de 16 départements dont l'Ile-de-France pour cause de nouvelle vague de Covid-19, de nombreux Parisiens ont profité de leurs dernières heures de liberté pour se mettre au vert. Quelques jours, voire quelques semaines pour les plus chanceux. La SNCF confirme un boom des réservations pour ce week-end en France : +20%.

Laurence pousse sa valise sur le parvis en chantier de la gare de La Rochelle. Cette Parisienne, acheteuse pour une marque de vêtements, a pris sa décision dès jeudi soir : elle rejoint sa résidence secondaire pour un mois. Au moins : "là, je migre sur l'île de Ré, pour me confiner et travailler les collections. J'ai un petit appartement à Paris, et c'est trop difficile de vivre comme ça."

Quatre semaines de télétravail sur l'île de Ré

12h22 : arrivée (à l'heure) du TGV en provenance de Paris. Deux niveaux, affichant complet. © Radio France - Julien Fleury

Laurence en est déjà à son troisième confinement passé sur l'île de Ré. Et visiblement elle n'est pas seule à avoir eu l'idée. Sandrine rentre à La Rochelle où elle vit, surprise de la fréquentation de son TGV deux niveaux : "il était complet. Quelque part, je comprends, parce que les gens ont besoin de décompresser, de prendre l'air ailleurs. Donc, bienvenue !"

L'île de Ré, encore au programme pour Caroline, créatrice de bijoux parisienne, mais pas pour quatre semaines : "j'adorerais, mais non. Trois jours, c'est déjà pas mal, je suis ravie. On ira voir les oiseaux, pêcher la palourde... Et on va aussi un peu travailler" précise cette créatrice de bijoux.

Retour à Paris dès dimanche

Quatre semaines dans leur résidence secondaire, pour les plus chanceux. Quelques jours d'escapade pour les autres. Les Parisiens ont profité de leurs dernières heures de liberté pour se mettre au vert. © Radio France - Julien Fleury

Quand certains se sont décidés au dernier moment, Caroline avait prévu cette escapade de longue date. Même chose pour Julie qui retrouve des amis dans une location de vacances. Avant de rentrer dans la capitale dès dimanche. Même si elle est en télétravail intégral : "on en déjà fait deux, on est resté à Paris, dans un petit appartement, mais on y est arrivé. Alors, on ne va pas fuir pour le troisième !"

Julie se demande bien quand tout cela se terminera : "pour l'instant, pas le choix, on subit." Cette Parisienne est déjà heureuse de ne pas devoir annuler ses vacances. Ce qui attend désormais beaucoup de Franciliens.