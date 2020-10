Reconfinement général annoncé par Emmanuel Macron : les réactions dans le Loiret

Interrogée sur l'antenne de France Bleu Orléans après l'annonce d'un reconfinement "général mais allégé" par Emmanuel Macron, Stéphanie Rist la députée LREM du Loiret, estime que cette décision était nécessaire, car "les hôpitaux sont saturés". Mais pour elle,"c'est un confinement allégé, qui va permettre de soulager quelques professions". Et le consensus politique, autour de ce reconfinement ? "Il est beaucoup moins présent qu'au présent" reconnait Stéphanie Rist, "mais il faut une union nationale, il en va de la responsabilité de chacun, pour aider ceux qui en auront le plus besoin, par exemple les étudiants qui vont devoir être accompagnés, c'est un des publics les plus fragiles, il faudra les aider. On a beaucoup de travail à faire mais on peut y arriver seulement si l'on n'est pas dans l'opposition systématique".

Nous aurions eu d'autres propositions dit le député LR Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door, le député LR du montargois, ne retient pas ses critiques face à l'exécutif, et explique qu'il ne sait pas encore quel sera le vote de son groupe Les Républicains, ce jeudi, à l'Assemblée Nationale, lors du débat sur ce reconfinement. "Le confinement, il est là, maintenant. Mais nous, nous aurions eu d'autres propositions, mais elles n'ont pas été acceptées il y a quelques semaines. J'ai noté une certaine tristesse dans l'allocution du président, devant la reprise de cette deuxième vague, mais c'est un échec de la stratégie gouvernementale. On ne peut pas avoir de concorde face à cette situation. Je pense surtout aux artisans et aux commerçants, qui vont de nouveau terriblement souffrir".

La maire socialiste de Fleury les Aubrais regrette "une relative précipitation"

La maire de Fleury Les Aubrais, la socialiste Carole Canette, annonce qu'elle a réunit dès ce mercredi soir une cellule de crise à la mairie, "mais nous sommes dans une relative précipitation. En deux jours il va falloir tout réorganiser, notamment pour rouvrir les écoles dès lundi 2 novembre dans de bonnes conditions. Ce n'est pas le temps de la polémique, mais viendra quand même le temps de répondre aux questions. Le ministre de la santé Olivier Véran nous avait promis 12 000 lits face à la deuxième vague, nous en avons à peine 6000 !"

La colère de Serge Grouard face à "l'imprévoyance d'Emmanuel Macron"

Sur France Bleu Orléans, le maire d'Orléans, Serge Grouard, qui n'a jamais ménagé ses critiques face à la gestion de la crise par le gouvernement, laisse éclater sa colère. "A titre personnel, à titre de citoyen, je suis consterné par l'imprévoyance, du Président de la République depuis le début de cette épidémie, son incapacité à anticiper. On nous a dit : "nous sommes prêts" et puis tout d'un coup, on reconfine ! Parce qu'on n'a rien prévu pendant l'été, on reconfine ! Et malheureusement ce sont toujours les mêmes qui vont payer. Moi je pense aux commerces du centre ville d'Orléans, c'est quoi cette notion de commerce non essentiel, une nouvelle invention technocratique ? Est-ce qu'on a eu un exemple de contamination dans un de ces commerces ? Non, mais on dit simplement, vous fermez, et les français vont aller acheter sur internet, et après on s'étonnera que le commerce meurt en centre ville !"

A Fay aux Loges, les écoles ouvertes, "essentiel" dit Frédéric Murat

Frédéric Murat le maire de Fay aux Loges et président de la communauté de communes des Loges, refuse lui de commenter les prises de position de chacun : "moi je ne veux pas faire de polémique politicienne, je pense à toutes ces personnes qui sont en attente d'une opération, d'une greffe, dans les hôpitaux, pour leur survie. Il fallait prendre cette décision nécessaire. Les élus locaux vont de nouveau se mobiliser, nous le faisons depuis le printemps. Nous serons là, pour les écoles, et pour les entreprises, c'est indispensable pour l'économie locale".

Le désespoir de Sabine Brochard, restauratrice à Orléans

Emmanuel Macron l'a annoncé : les bars et les restaurants vont fermer, dès ce soir, et Sabine Brochard, restauratrice à Orléans et présidente des Toques du Loiret ne cache pas son désespoir : "C'est un abattement total, nous sommes mercredi et on nous dit que notre dernier service ce sera demain soir. Il va falloir de nouveau gérer nos stocks en catastrophe, vider nos frigos, alors que nos commandes sont déjà passées, puisque nous on travaille des produits frais. Nos fournisseurs nous envoient des messages de soutien, mais comment on va faire ? Moralement ça va être dur, certains collègues sont déjà très mal, on parle déjà sur Orléans d'établissements qui ne vont pas rouvrir".