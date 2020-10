Reconfinement : jusqu'où aller pour ne pas dépasser un kilomètre dans le Nord-Pas-de-Calais ?

Avec le reconfinement, les déplacements privés ne doivent pas dépasser un kilomètre et une heure. Alors jusqu'où aller pour ne pas être en infraction dans le Nord-Pas-de-Calais ? La réponse dans une carte.

Depuis jeudi soir et l'annonce du reconfinement par Emmanuel Macron, il est possible de faire du sport, de s'aérer, de promener les enfants ou son chien à condition de ne pas dépasser un kilomètre autour de son domicile en pendant une heure maximum. Pour savoir jusqu'où vous pouvez vous déplacer dans le Nord-Pas-de-Calais voici une carte très facile à utiliser.

N'oubliez pas l'attestation

Evidemment pour sortir de manière exceptionnelle et une fois par jour, il faut une attestation. Elle est disponible ici (Cliquez sur la flèche rouge et blanche) :

Vous pouvez aussi télécharger l'attestation de déplacement dérogatoire au format numérique sur votre téléphone portable.

SI vous n'avez pas d'imprimante, il est possible de faire l'attestation à la main sur papier libre.

Voici le texte à copier :

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e), Mme/M. : Né(e) le : à : Demeurant :

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

-Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen.

-Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile. Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés à distance ni différés et l’achat de médicaments.

-Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants.

-Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

-Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

-Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires

Fait à : Le : à : (Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

Attention, en dehors de ces motifs ou sans attestation, en cas de contrôle, vous risquez une amende de 135 euros.