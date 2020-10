Reconfinement : l'appel des médecins libéraux à continuer de se faire soigner

Durant le confinement, ne renoncez pas à consulter votre médecin ! C'est le message de l'URPS Médecins libéraux du Centre Val de Loire. L'union régionale des professionnels de santé, insiste, il n'y a pas que l'épidémie de Covid. Les cabinets des généralistes et des spécialistes restent ouverts.

Aux premiers jours du reconfinement, les professionnels de santé redoutent que les Français renoncent à se soigner. C'est pourquoi l'URPS (l'union régionale des professionnels de santé) Médecins libéraux du Centre Val de Loire lance ce message : n'annulez pas vos rendez-vous.

Les gens ne doivent pas avoir peur

Médecin à Olivet et secrétaire générale de l'URPS-ML, le docteur Corinne Le Sauder, reconnait "On le voit déjà, nos cabinets médicaux se sont clairsemés, parce que les gens ont peur. Nous leur disons, il faut continuer de se soigner, c'est impératif, allez voir votre médecin, continuez de consulter pour tout type de pathologie.

"La première vague de l'épidémie a été délétère vis à vis de ceux qui souffrent de maladies chroniques or il n'y a pas que le coronavirus, il y a tous les non-covid qui représentent plus de la majorité des cas. Au printemps dernier des personnes ont arrêté de se soigner et il y a eu des pertes de chance dans le traitement de leurs maladies, il ne faut pas que cela se reproduise".

Tous les cabinets médicaux restent ouverts, tous les professionnels de santé sont au taquet - Corinne Le Sauder

En ce début novembre, les médecins généralistes comme les spécialistes - dentistes, kinésithérapeutes, orthophonistes, infirmières, sage-femmes - continuent d'accueillir leurs patients.

"Tous nos cabinets restent ouverts, il n'y a aucun problème, nous les recevons en toute sécurité dans le respect des gestes barrières, nos locaux sont désinfectés après chaque patient et dans les salles d'attente il y a un turn-over qui fait que les gens ne se croisent pas".

L'attestation à avoir sur soi pour se rendre chez son médecin - Lydie Lahaix

Pour se rendre chez son médecin, il faut avoir sur soi et remplie l'attestation de déplacement dérogatoire qui autorise les déplacements, en ayant coché la case "consultations, examens de soins". L'URPS Médecins Libéraux du Centre Val de Loire regroupe 3600 médecins libéraux dans toute la région