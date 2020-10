Reconfinement : l'ouverture des écoles "interroge" pour Hélène Rossinot, médecin spécialiste en santé publique

La nancéienne Hélène Rossinot, médecin spécialiste en santé publique était l'invitée de France Bleu Lorraine ce jeudi 29 octobre. La membre du collectif "Du côté de la science" s'interroge sur la pertinence du maintien des écoles, collèges et lycées.

Hélène Rossinot, médecin spécialiste en santé publique et membre du collectif "du côté de la science", était l'invitée de France Bleu Lorraine ce jeudi 29 octobre au lendemain de l'annonce du reconfinement du pays. Un confinement allégé avec l'ouverture des écoles, collèges et lycées mais avec un protocole sanitaire renforcé.

Un confinement trop léger ? La question se pose selon Hélène Rossinot :

"Je m'interroge sur la question de l'école. Ca va en faire des personnes dans les rues. On nous dit qu'il y aura un protocole sanitaire renforcé. Il était prévu depuis septembre qu'il puisse être mis en place en cas de circulation active du virus. Ca fait des semaines que le virus circule activement et qu'on alerte. Je me demande pourquoi il n'a pas été mis en place avant".