Reconfinement : les ordres de santé appellent les patients à "continuer de consulter"

Médecins, infirmiers, kinés, dentistes, ou encore sages-femmes appellent ce lundi "l'ensemble des patients à continuer de consulter leurs praticiens" durant le reconfinement, pour ne pas subir "à nouveau une perte de chance dans la prise en charge de leurs pathologies".

Les sept ordres professionnels de santé disent redouter une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus "plus virulente et plus dure encore que la première". Dans leur communiqué, ils affirment qu'"il faut cette fois impérativement éviter les retards de diagnostic et de prise en charge, les pathologies déséquilibrées, les souffrances et les risques de complications" constatés au printemps.

Les cabinets restent ouverts

Contrairement à la première vague épidémique, "les cabinets et les officines restent ouverts" et "assurent les soins", sur place, à distance ou à domicile, "dans des conditions optimales de sécurité sanitaire", assurent les professionnels.

Les ordres rappellent que "la consultation, les examens et soins médicaux font partie des motifs de sorties autorisées" figurant sur l'attestation de déplacement dérogatoire.

"Venez dans nos cabinets"

Invitée ce lundi sur franceinfo, Pascale Mathieu, présidente du Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, a lancé un appel : "Venez dans nos cabinets et laissez-nous rentrer chez vous".

Elle rappelle que "dans le cadre d'une épaule opérée et d'une perte d'amplitude, les exercices sont fondamentaux et on progresse au fil des semaines, il y a des paliers à respecter. En neurologie quand vous avez un AVC, tout ce que vous ne récupérez pas dans un certain temps est beaucoup plus long à revenir après. C'est pareil pour les scléroses en plaques".

Lors du premier confinement au printemps, les professionnels de santé avait constaté une chute brutale d'activité, en particulier les dentistes et les kinés, d'après les données des remboursements publiés chaque mois par l'Assurance maladie.

La Sécu avait également indiqué que "plusieurs centaines de milliers de tests" de dépistage du cancer colorectal et quelque 180.000 endoscopies manquaient à l'appel au premier semestre.