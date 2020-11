Reconfinement : Noël "ne sera pas une fête normale cette année" avertit Olivier Véran

Noël ne sera pas une fête normale, prévient le ministre de la Santé Olivier Véran, ce 1er novembre. Pas de Nouvel An normal non plus à espérer alors que la France est reconfinée depuis trois jours. Olivier Véran invite à prévoir des réunions "en petit comité".