Reconstruction CHU de Caen : l'hôpital demande l'avis des citoyens

Le CHU de Caen a lancé un forum citoyen sur son site internet pour associer la population à la reconstruction de l'hôpital. Les Caennais et les Normands peuvent s'inscrire jusqu'au 1er juin. Deux réunions annuelles seront organisées jusqu'en 2026, année d'inauguration du nouveau centre hospitalier.

Caen, France

C'est le symbole de la ville. Visible des kilomètres à la ronde quand on se rapproche de Caen. La tour du centre hospitalier universitaire va laisser sa place dans la prochaine décennie à des bâtiments plus moderne et surtout moins haut. La reconstruction du CHU est sur les rails depuis l'an dernier avec l'annonce du projet d'architecte retenu : celui du cabinet AIA Architectes. Mais tout n'est pas encore bouclé.

Les citoyens consultés

D'ici l'inauguration en 2026, la direction du CHU de Caen souhaite associer le grand public à ce projet. C'est pourquoi elle lance un forum citoyen sur son site internet. Les volontaires doivent s'inscrire en remplissant un formulaire renseignant notamment sa tranche d'âge et précisant s'ils sont usagers ou non du centre hospitalier. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 1er juin. Ensuite, un panel représentatif, composé de 40 à 60 personnes, sera constitué. Deux réunions auront lieu par an jusqu'en 2026.

"Nous voulons faire évoluer le projet en fonction des attentes de chacun, explique Pierre Gilbert, directeur-adjoint du CHU de Caen en charge de la reconstruction. Très concrètement on interrogera les citoyens sur les modalités d'accès à l'établissement, les aménagements de la place intérieure : hall d'accueil, cafétéria, services... mais aussi les équipements en extérieurs."

Inscrivez vous sur le site internet du CHU de Caen pour participer au forum citoyen

Inauguration en 2026 avant la déconstruction de la tour

La première pierre du futur CHU sera posée en 2020. L'inauguration s'effectuera en 2026, même si une première tranche sera livrée en 2022 notamment le service de biologie, les bâtiments de la direction et ceux de la logistique. Ensuite, c'est un nouveau chantier qui débutera : celui de la déconstruction de la tour haute de 86 mètres.