Rencontre avec Idéfix, le robot du CNES à Toulouse qui s'apprête à partir à la conquête de Mars

Il était présenté "en vrai" pour la première fois. France Bleu Occitanie a pu approcher Idéfix pour la première fois jeudi au Centre national d'études spatiales à Toulouse. Le rover franco-allemand fera partie de la mission japonaise MMX, qui doit décoller en septembre 2024 pour étudier Phobos et Deimos, les deux lunes de Mars.

Un gros micro-ondes bourré de technologies

Idéfix pèse 25 kilos et mesure 51 centimètres de haut sur ses quatre jambes à roues. Il est alimenté par des panneaux solaires équipés de plusieurs caméras. Si tout se passe bien, le rover sera largué début 2027 sur Phobos et tentera de se déplacer sur une centaine de mètres. Avec ses caméras, il servira d'éclaireur à la sonde japonaise qui espère se poser et recueillir des échantillons de la surface de Phobos. Il fera aussi des photos.

Un robot en grande partie conçu à Toulouse et qui fait la fierté du CNES selon Stéphane Mary, chef de projet rover MMX au CNES : "Au sein du CNES, on a une trentaine de personnes quasiment à temps plein qui travaillent sur ce projet là, on est très fier, c'est très important aussi d'avoir tous ces industriels qui travaillent avec nous autour de Toulouse et en France pour contribuer à la fourniture des différents systèmes qu'on a spécifiés."

Idéfix, un nom qui a plusieurs origines

Ce rover, dont le prix n'est pas communiqué, a été baptisé "Idéfix", en écho à Astérix, le premier satellite français mis en orbite en novembre 1965, mais aussi parce que le robot va servir d'éclaireur à la manière du petit chien du plus célèbre des Gaulois. Retour de la mission japonaise prévue en 2029.