Record battu : 12 000 participants à la course Odyssea de Brest

Brest, France

Record battu ! Ils étaient plus de 12 063 sportifs présents lors de la course Odyssea à Brest (Finistère). Cette course, qui existe depuis 2003, est organisée en faveur des associations de lutte contre le cancer du sein. C'est une véritable marée humaine qui s'est élancée le long de la plage du Moulin Blanc (Brest) jusqu'à la commune du Relecq-Kerhuon. L'année dernière, 11 063 personnes, à l'unité près, avait pris part à cette course de 5, 9 ou 10 kilomètres.

"C'est beaucoup d'émotion pour moi", se réjouit Gwenael Vigot, le président et créateur de la course. "Au tout début, en 2003, on avait que 380 partants !", rajoute-t-il. Depuis sa création, la course a permis de récolter 600 000 euros de dons pour les associations locales de lutte contre le cancer du sein.

Rien n'a arrêté la détermination des participants, tous habillés de rose. Christelle, touchée par un cancer du sein l'année dernière, tenait à être présente : "Cette course, ce n'est pas une revanche sur la maladie mais plutôt un moyen de montrer qu'on est pas toutes seules et qu'on a les moyens de se mobiliser pour vaincre cette maladie."