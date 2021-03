Si vous avez l’impression de voir de plus en plus de bébés jumeaux, ce n’est pas qu’une impression. Il y a un nombre record de naissances de jumeaux dans le monde. En 30 ans, le taux de gémellité est passé de 9,1 accouchements gémellaires pour 1.000 accouchements dans les années 80 à 12,0 dans les années 2010. C’est ce que montre l’étude faite par Gilles Pison, du Muséum national d’Histoire naturelle et de l’Institut national d’études démographiques, Christiaan Monden, de l'Université d'Oxford et Jeroen Smits, de l'Université Radboud aux Pays-Bas. Une étude publiée dans la revue Human Reproduction.

Où naissent le plus les jumeaux ?

Sur les 3,2 millions de jumeaux qui naissent chaque année, huit sur dix voient le jour en Afrique ou en Asie. 650.000 paires arrivent au monde en Afrique et autant en Asie. Les autres petits jumeaux, environ 300.000 paires, naissent sur les autres continents comme l’Europe.

Si les jumeaux sont si nombreux en Asie, c’est parce que 60 % de l’humanité vit sur sur ce continent. L’Afrique, elle, ne rassemble que 17 % des humains. Si elle abrite autant de naissances de jumeaux, c’est pour deux raisons : un taux de natalité bien supérieur au reste du monde. Et aussi un taux de gémellité qui est le plus élevé de la planète.

La situation en France

D’après les chiffres les plus récents de l’Ined, l’Institut national d’études démographiques, qui datent de fin 2019 sur 709.850 naissances en France métropolitaine, il y a eu 11.443 jumeaux. Ce qui est presque deux fois plus qu’en 1976. À l’époque, ils n’y avaient que 6.854 naissances de jumeaux pour 720.000 naissances soit 0,9% des accouchements. Une augmentation qui est la même que dans tous les pays, surtout les pays développés.

Pourquoi autant de jumeaux ?

Le "boom" du nombre de naissances de jumeaux est dû à l’augmentation de l’assistance médicale à la procréation et au fait que les mamans sont plus âgées. L’AMP comme les stimulations ovariennes, les fécondations in vitro ou les inséminations artificielles augmentent la probabilité d’accoucher de plusieurs enfants, notamment des jumeaux. Car souvent on implante plusieurs embryons pour maximiser les chances de grossesse. En France, environ 60% des grossesses gémellaires sont dues à la procréation médicalement assistée.

L’âge des mères joue aussi car la probabilité d’avoir des jumeaux. Plus une femme vieillit, plus son taux de FSH, l’hormone responsable de l’ovulation, augmente dans le sang. Du coup, la probabilité que deux ovules soient fécondés en même temps est également plus grande.

En France, l’âge moyen des mères est passé de 26 ans et demi en 1977 à plus de 30 ans entre 1977 et 2010,

Peut-être le début de la fin du "jumeau boom"

D’après certains chercheurs, ce “boom des jumeaux” pourrait prendre fin. Désormais, les médecins implantent plutôt un seul embryon que plusieurs. Et ils gardent un deuxième embryon congelé au cas où la première implantation échoue. Le but est de diminuer les grossesses multiples qui sont un facteur de risque. Les enfants qui en sont issus sont plus fragiles, demandent plus de soins et ont une mortalité plus élevée que les autres. C’est aussi plus difficile pour les parents de s’occuper de deux bébés en même temps.

Jumeaux et jumeaux

À noter que seul le nombre de grossesses de "faux jumeaux", de jumeaux dizygotes, varie d’un pays ou d’une période à l’autre. Les jumeaux monozygotes - les "vrais jumeaux" - naissent partout dans les mêmes proportions, sans que cela ait changé : sur 1.000 grossesses, quatre sont des vrais jumeaux. L’augmentation de la fréquence des jumeaux à l’échelle mondiale est donc due uniquement à la hausse inédite des grossesses de jumeaux dizygotes.