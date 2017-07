Record de naissances en moins de vingt-quatre heures à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu

Déborah, Mustapha, Dorcas, Come, Mélanie, Ema et Maël. Voici les sept bébés qui sont nés en l'espace de 2h40 mardi 24 juillet à la maternité de l'hôpital de Bourgoin-Jallieu, peu habitué à un tel rythme. Tous les parents et tous les bébés vont bien !

Il a fallu tenir la cadence ! Ce mardi 24 juillet, la maternité de l'hôpital Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu a vu naître sept bébés en moins de trois heures. En moyenne, un bébé toutes les 23 minutes ! Si ce rythme n'a rien d'inhabituel dans les grandes villes, c'est une première pour l'hôpital berjallien.

Aucune des naissances n'étant programmées, les personnels de la maternité ont du déployer des trésors d'organisation et de sang-froid pour assister tous les parents. Les sages-femmes qui ont rendu ça possible s'appellent Ophélie, Colette, Floriane, Aurélie et Lucas, appelés à la rescousse pour ce mardi d’anthologie.

"Cela s'est enchaîné en 2h40 : sept naissances dont des jumeaux. C'est assez exceptionnel, ça nous arrive d'avoir cinq ou six naissances en douze heures. Mais là, j'ai jamais vu ça en dix ans de carrière !" — Ophélie de Col, sage-femme de garde pour cette avalanche de naissance

Les familles sont ravies, les bébés vont bien. "C'est ça notre récompense", conclut Ophélie de Col.